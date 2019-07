Universiadi Alla piscina per i tuffi biglietti esauriti ma spalti vuoti e spettatori a

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : buona la prima dell’Italia - vince anche la Russia : Terza giornata di gare anche per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi in acqua soltanto il Girone B, che vede le affermazioni dell’Italia sugli USA e della Russia sulla Cina, mentre riposa l’Australia. Russe in testa a punteggio pieno. Domani in acqua entrambi i gironi, l’Italia affronterà la Cina. RISULTATI Girone A Oggi il raggruppamento riposa Girone B Russia-Cina 17-12 USA-Italia 6-8 Riposa: ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : riposa l’Italia - successi per Australia ed Ungheria nel girone degli azzurri : Terza giornata di gare per il torneo di Pallanuoto alle Universiadi estive 2019: oggi in acqua soltanto il girone B, che registra le vittorie dell’Australia sul Giappone e dell’Ungheria sulla Croazia, mentre riposa l’Italia. In quattro in testa a tre punti, ma azzurri e magiari hanno una gara in meno. Domani in acqua di nuovo entrambi i raggruppamenti, l’Italia sfiderà l’Australia. RISULTATI girone A Oggi il ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : USA-Italia 6-8. Esordio vincente per le azzurre : L’Italia della Pallanuoto femminile vince all’Esordio alle Universiadi: nella prima gara giocata nella rassegna le azzurre sconfiggono per 8-6 gli USA. Importantissima la tripletta di Cocchiere, completano il tabellino le doppiette di Ranalli e Centanni e la rete di Di Claudio. Proprio Di Claudio e Centanni sul 6-6 mettono segno le due reti che spaccano ed indirizzano definitivamente la sfida. USA-Italia 6-8 USA: Tagg, Pre, Sonne, ...

calcio FEMMINILE – Ottava rete della Corea del Nord, al 92′ in gol Hong: con il Sudafrica finisce 8-0. 22.55 – calcio FEMMINILE – Finisce qui!!!!! USA-Italia 1-2, le azzurre sono ancora in corsa per i quarti di finale!!!

BASKET – Riparte il Canada ed ora è avanti 42-27. Le altre gare in corso: Croazia-Russia 22-19, Finlandia-Usa 12-24 20.36 PALLAnuoto – E' finota! L'Italia batte gli Stati Uniti 8-6 20.33 BASKET – Prova a tornare in partita l'Italia che è sotto 37-27 con i canadesi nel secondo quarto 20.31 PALLAnuoto – Ancora la rete dell'Italia: 8-6 sugli ...

nuoto – bronzoOOOO! Altra medaglia per l'Italia con la 4×100 maschile: Vendrame, Bori, Nardini, Izzo chiudono in 3.15.91 alle spalle di Brasile (3:15.27) e USA (3:11.03). 19.35 PALLAnuoto – Australia-Giappone 15-14 tra gli uomini, al femminile Russia-Cina 17-12. 19.32 BASKET – Israele batte Australia per 92-64 al maschile. Al femminile: Australia-Canada ...

Universiadi Napoli 2019 - Mattarella alla cerimonia d’apertura : incontro con Noemi. Via a gare : si assegnano prime medaglie : Applausi, ma anche fischi, mercoledì sera allo stadio San Paolo di Napoli, durante la cerimonia d’apertura delle Universiadi. A dichiarare ufficialmente aperta la 30esima edizione, a cui partecipano le delegazioni di 130 Paesi del mondo e oltre 8mila atleti, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poco prima ha incontrato anche la piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita lo scorso 3 maggio durante un ...

Da Noemi alla Whirlpool - alle Universiadi i drammi di Napoli : La Napoli che inaugura l'Universiade non è solo quella rappresentata in maniera audace e pittoresca dallo show messo in piedi dal mago delle cerimonie Marco Balich: numeri della...

Tuffi - Universiadi 2019 : Laura Bilotta fuori dalla finale da un metro di un soffio - Cosoli ed Auber bene dai tre metri : Un day-2 un po’ amaro per i Tuffi italiani, valido per l’edizione 2019 delle Universiadi a Napoli. Laura Bilotta, infatti, dopo aver ottenuto l’ottavo punteggio nel corso delle eliminatorie mattutine, ha sfiorato la qualificazione all’atto conclusivo dal metro. L’azzurra, presente in una delle due semifinali, aveva la necessità di centrare le prime tre posizioni per essere parte del gioco. Purtroppo un errore ...

Mariafelicia Carraturo alla cerimonia apertura Universiadi 2019 : chi è : Mariafelicia Carraturo alla cerimonia apertura Universiadi 2019: chi è Mariafelicia Carraturo sarà la sirena Partenope durante la cerimonia di apertura di questa sera della trentesima edizione delle Universiadi, che si terranno a Napoli. L’apneista profondista napoletana record del mondo sarà la sirena durante il segmento di apertura della cerimonia e avanzerà con una coda argentata lunga 60 metri in un San Paolo che per una notte si ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : subito bene Ungheria - Canada - Russia ed Australia. Riposo per l’Italia : Prima giornata di sfide anche per la Pallanuoto femminile alle Universiadi: turno di Riposo per l’Italia, mentre nei primi incontri del torneo si registrano i successi di Ungheria e Canada nel Girone A e di Russia ed Australia nel Girone B, quello delle azzurre. Domani sarà in acqua soltanto il primo dei due raggruppamenti, per cui l’esordio dell’Italia avverrà soltanto giovedì. RISULTATI Girone A Ungheria-Francia ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : ok all’esordio Italia - Russia - USA e Croazia : Prime gare per il torneo di Pallanuoto alle Universiadi estive 2019: dieci le squadre divise in due gironi da cinque. Ottimo start per Russia ed USA nel Girone A e per Croazia ed Italia nel Girone B. Domani in acqua soltanto il primo dei due gironi, con la Francia finalmente all’opera dopo il riposo odierno. RISULTATI Girone A Russia-Gran Bretagna 25-1 USA-Corea del Sud 30-3 Riposa: Francia Girone B Croazia-Australia 17-9 Italia-Giappone ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 22-11. Cannella top scorer con otto gol : Esordio sul velluto per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi estive che sono scattate oggi a Napoli: gli azzurri hanno doppiato il Giappone, sconfiggendolo per 22-11. Troppo grande la differenza tra le due selezioni, con la nostra compagine che infligge ai nipponici tre reti di scarto nei primi tre periodi e due nell’ultimo. Top scorer dell’incontro è Giacomo Cannella, ex Lazio ed acquistato dal Brescia, che sigla ben ...