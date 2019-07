Tuttosport | summit tra De Laurentiis e Cairo per diminuire le distanze su Verdi e Mario

ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il Torino ha diversi obbiettivi tra i calciatori del Napoli ma letra le richieste di Dee le disponibilità dinon permettono di chiudere gli affari.Rui,e Karnesiz nella lista dei granata perché Mazzari li apprezza. L’edizione odierna di, conferma che peril patron granata risulta disposto a corrispondere una serie di bonus, da aggiungere ai 18 milioni di euro già previsti. In tal modo riducendo la forbice rispetto ai 25 milioni chiesti da De. Proprio per discutere di queste questionie il presidente del Napoli hanno in programma unnei prossimi giorni. Al Napoli servono i soldi da reinvestire per consentire a Giuntoli di chiudere James e magari Lozano prima della fine del ritiro di Dimaro. L'articolotra DeperlesuRui sembra ...

