Chi è Alessandro Proto, il genio impostore che diceva: “Inventatevi balle per avere successo” (Di mercoledì 3 luglio 2019) Chi è Alessandro Proto? Il sedicente mago della finanza è un ?impostore', come lui stesso si definisce. Finito in carcere il 12 giugno scorso con l’accusa di aver truffato una donna malata di cancro, Proto potrebbe aver messo a segno un altro “colpo” promettendo sui social investimenti fasulli a decine di suoi followers. E alcuni dei truffati hanno cercato di vendere le prove del presunto reato a Fanpage.it per 15mila euro. (Di mercoledì 3 luglio 2019) Chi è? Il sedicente mago della finanza è un ?', come lui stesso si definisce. Finito in carcere il 12 giugno scorso con l’accusa di aver truffato una donna malata di cancro,potrebbe aver messo a segno un altro “colpo” promettendo sui social investimenti fasulli a decine di suoi followers. E alcuni dei truffati hanno cercato di vendere le prove del presunto reato a Fanpage.it per 15mila euro.

“Regola numero uno: per avere successo non occorre fare i fatti, basta inventarli e poi convincere gli altri che siano veri”. Parola di Alessandro Proto, il sedicente finanziere 44enne finito in carcere il 12 giugno scorso con l’accusa di truffa ai danni di una donna malata di cancro. “Un impostore”, come lui stesso si è definito nella biografia scritta assieme al giornalista Andrea Sceresini. Uomo d’affari privo di scrupoli, millantatore di operazioni immobiliari dei Vip, Proto incarna l’archetipo del nostro tempo: un dispensatore di post-verità (se non proprio menzogne spudorate) a chiunque sia disposto a credere in lui. Come il gruppo di almeno 10 persone che, dopo l’arresto del sedicente finanziere, ha contattato Fanpage.it per cercare di vendere il materiale della presunta truffa realizzata da Proto nei loro confronti.



La storia di Alessandro Proto è un susseguirsi di “bufale”, spacciate per verità, a cui anche i giornali di mezzo mondo hanno dato credito, pubblicando, senza verificare, i comunicati stampa diffusi dall'astro nascente della finanza nostrana. Nel sito della Proto Enterprises, infatti, fanno ancora bella mostra le notizie delle operazioni finanziarie e immobiliari del fondatore. E così, l’incauto visitatore può vedere che Proto e Carlos Slim (magnate messicano e uno degli uomini più ricchi al mondo) comprano il New York Times. Oppure che Warren Buffet, un altro big della finanza mondiale, e Alessandro Proto hanno acquistato l'isola di San Tommaso, in Grecia, per 15 milioni di euro. “Attualmente le Società del Gruppo Proto hanno partecipazioni minoritarie in oltre 200 società sparse in tutto il mondo – si legge nel sito della Proto Enterprises – nei settori immobiliare, finanza, industria, comunicazione, alimentare, farmaceutico e biochimico”. Insomma, di fronte a queste informazioni, si potrebbe pensare di trovarci di fronte ad un importante imprenditore.