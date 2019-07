optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) Le novità in9 paiono non volersi arrestare. Neppure ora che si avvia verso la sua conclusione, e dopo aver già introdotto diversi cambiamenti nell'economia di gioco della Battaglia Reale a marchio Epic Games. Quella che, giocatissima su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e addirittura su dispositivi mobile - per altro con piena compatibilità al cross-play -, ha assistito nelle ultime ore ad un nuovo stravolgimento della mappa. E questa volta letteralmente bello grosso! Molti giocatori di9 avevano infatti già segnalato la presenza nei file di gioco dei pezzi di unsco, indicato con il nome. Lo scopo di questa creatura, "vittima" di un leak, rimane tutt'ora ignoto, ma un nuovo evento permette di avvicinarsi alla. Evento che si sta svolgendo presso l'Impianto a Pressione di- cioè l'area di gioco ...

OptiMagazine : Doggus in #Fortnite Stagione 9: tutta la verità sul misterioso robot gigante -