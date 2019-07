L’Inghilterra sarà il primo Paese a provare la rete 5G di Tre già a partire dal prossimo

Calcio - Europei Under21 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Possibile spareggio se L’Inghilterra sarà in semifinale : Gli Europei Under 21 di Calcio 2019 andranno in scena in Italia dal 16 al 30 giugno, le migliori 12 squadre del Vecchio Continente si sono qualificate all’appuntamento e si daranno battaglia per la conquista del prestigioso trofeo. Si preannunciano due settimane di grande spettacolo con partite molto avvincenti e combattute, ne vedremo delle belle tra Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia cioè le Regioni designate a ospitare la ...