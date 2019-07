Kylie Minogue in lacrime a Glastonbury

(Di lunedì 1 luglio 2019)si è commossa sul palco delFestival, ricordando il suo tumore: ecco che cos'è accaduto mentre la cantante si esibiva. Come riporta The Argus, la popstar australiana è scoppiata indopo essersi esibita. La ragione ha a che fare con un ricordo che l’artista ha voluto condividere con il pubblico: 14 anni fa afu diagnosticato un tumore, per il quale fu operata ed effettuò una terapia. Quello che le accadde segnò un’importante momento di sensibilizzazione in Australia, perché molte donne, attraverso il suo esempio, compresero l’importanza degli screening periodici., sul Pyramid Stage di Worthy Farm, ha messo in scena uno show di 75 minuti, in cui ha ripercorso quasi tutti i pezzi più celebri della sua carriera, duettando con altri artisti. Tra essi anche Nick Cave - il collega australiano di “Murder Ballads”, in cui era contenuta la loro storica hit “Where the Wild Roses Grow”, un inquietante e intenso brano che parla di un uomo che uccide una donna.ha descritto la sua partecipazione all’evento come “un sogno divenuto realtà”.Oltre all’artista australiana, numerose star della musica hanno calcato il main stage di. Tra esse i Cure, Chris Martin, Janet Jackson e Miley Cyrus - che tra l’altro si esibita anche insieme al padre Billy Ray Cyrus.