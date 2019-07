lastampa

(Di lunedì 1 luglio 2019) Essere attaccati sapendo di essere nel giusto è un grande onore, qualcuno disse tanti nemici tanto onore questo è proprio il caso». ...

ErmannoKilgore : Vivere fino a 120 anni per fare cosa? ??????????guardare la TV ? ?????????? - JTurandot : RT @LaStampa: In 4500 a Roma per incontrare Panzironi, promotore della dieta: «Adriano non è né un guru né uno stregone: è un filantropo».… - LucillaMiss : RT @LaStampa: I devoti di Life 120 tra ipertensione e mal di denti: “Questa è scienza” -