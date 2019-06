ilfogliettone

(Di sabato 29 giugno 2019) A 22 anni di distanza sua prima volta,torna a San Siro con una serata emozionante e ad altissimo contenuto di rock. Sono bastati pochi minuti perre via ledei giorni scorsi suldello Start2019, dopo il debutto sotto tono a Bari. Milano ha risposto alla chiamata e gli oltre 55 mila fan che hanno assistito a due ore e quaranta di musica, tra grandi successi e brani dell'ultimo album. Con il Liga sul palco Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso) e Ivano Zanotti (batteria, percussioni).Il pubblico canta, balla e si emoziona nonostante il caldo infernale, su cui ha ironizzato anche Lucianoin apertura del concerto. Una performance di qualità, Liga dimostra di essere in gran forma, la grinta non gli manca e con la suo solito carisma è stato ...

ilfogliettone : Ligabue spazza via le polemiche sul presunto flop del tour - -