ilfogliettone

(Di sabato 29 giugno 2019) Fabiocontinua a sorprendere, ma soprattutto continua a correre piu' veloce di tutti. E cosi', dopo la Catalogna, il giovanissimo talento francese della Yamaha (20 anni compiuti ad aprile) del team Petronas mette tutti in riga anche nelle qualifiche del Gp d'Olanda, che si correra' domani sul circuito di Assen. Il suo strepitoso 1'322017 gli vale la pole davanti al redivivo Maverick Vinales, staccato di 140 millesimi, e lo spagnolo Alex Rins su Suzuki, piu' lento di 441 millesimi. Solo 4/o il campione del mondo e leader della classifica iridata Marc Marquez che paga 713 millesimi dal francese alla terza pole in top-class, tutte raggiunte nella stagione in corso. Male i colori italiani, con Danilo Petrucci (Ducati) settimo, a oltre un secondo, mentre il suo compagno di squadra Andreaha chiuso undicesimo.E' andata peggio a Valentino: scattera' 14mo dopo ...

ilfogliettone : Lampo Quartararo, Dovizioso e Rossi flop - - AlessioPiana130 : Curiosità Proprio ad Assen lo scorso anno Fabio Quartararo aveva trovato l'intesa con Petronas Yamaha per la… -