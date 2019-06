Hunt | Showdown ha una data di uscita per console e PC

eurogamer

(Di sabato 29 giugno 2019)sarà lanciato per Xbox One e PC il 20 agosto mentre per PS4 il titolo arriverà un po' più tardi, precisamente in autunno, riporta Comicbook.Per quanto riguarda Nintendo Switch, non è stato comunicato nulla, per cui non ci è dato sapere se questa piattaforma verrà presa in considerazione. Lo stesso vale anche per Google Stadia, mentre per quanto riguarda la distribuzione, oltre al digitale avremo anche un formato fisico a cui stanno lavorando Crytek e Koch Media.E' inoltre confermato che chiunque abbia acquistato il gioco in Accesso Anticipato avrà una skin leggendaria esclusiva, e naturalmente non sarà necessario acquistare nuovamente il titolo.Leggi altro...

