Inter | cessione importante per un grande colpo | in uscita uno tra Nainggolan e Icardi

Inter - possibile cessione per Joao Mario : su di lui ci sarebbe il Monaco : Uno dei giocatori che quasi sicuramente lascerà l'Inter questa estate pare essere Joao Mario. Il centrocampista portoghese è stato uno degli acquisti più cari della storia del club nerazzurro e uno dei primissimi colpi di Suning. Il giocatore, infatti, è arrivato a Milano nell'estate del 2016, acquistato dallo Sporting Lisbona per quaranta milioni di euro più bonus. Il suo rendimento, però, è stato sempre al di sotto delle aspettative, tanto da ...

Calciomercato Napoli – L’Interesse per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il Manchester City pronto ad un’offerta folle : L’arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas. Acquisti ...

Inter - Conte ha sentito Wanda : sempre più probabile la cessione di Icardi : La questione Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter in vista della prossima stagione. Il centravanti argentino ha fatto parlare di sé negli ultimi mesi più per motivi extracampo che per quanto fatto sul rettangolo dal gioco. A metà febbraio la società nerazzurra ha deciso di togliergli la fascia di capitano, affidandola a Samir Handanovic. Dopo questo provvedimento l'attaccante non è sceso in campo per un mese e mezzo, tornando ad ...

Inter - Sky Sport : ci sarebbe l'apertura alla Juventus per la cessione di Icardi : L'Inter sta cominciando a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. La società nerazzurra sarà libera dai vincoli del fair play finanziario, essendo uscita definitivamente dal settlement agreement. Il nuovo ciclo è partito oggi con l'ufficialità del nuovo allenatore Antonio Conte che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre 9 milioni di euro a stagione più bonus e domani sarà a Madrid per la finale di Champions ...

Inter - Icardi destinato alla cessione : la frattura sarebbe insanabile : Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Mauro Icardi. Il centravanti argentino non ha saputo fare la differenza in questi ultimi mesi dopo un ottimo girone di andata che lo aveva visto mettersi in mostra anche in Champions League. Maurito, infatti, aveva realizzato ben quattro reti in sei partite e in molti pensavano che la clausola rescissoria da centodieci milioni di euro fosse addirittura bassa per il rendimento ...

Calciomercato Inter – Due bomber per Conte! Assalto a Dzeko e Lukaku : Icardi pronto alla cessione : Due nuovi arrivi in attacco per l’Inter: con Dzeko e la Roma c’è un’intesa di massima, mentre si monitora Romelu Lukaku. Icardi è pronto alla cessione Raggiunta una sofferta qualificazione in Champions League, l’Inter ha incassato una cospicua somma di denaro che permetterà ai nerazzurri di operare con decisione sul mercato. Del resto, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, ormai cosa certa, necessità di ...

Cessione Trapani - la precisazione del club sull’Interesse di Giorgio Heller : Cessione Trapani – La Società Trapani Calcio intende precisare che, in data 24 maggio, l’Amministratore Delegato Maurizio De Simone ha ricevuto una mail contenente una manifestazione di interesse da parte dell’imprenditore Giorgio Heller. Quest’ultimo, in rappresentanza di una cordata trapanese, si dichiara interessato all’acquisizione dell’intero pacchetto azionario detenuto dalla FM SERVICE Srl (si allega manifestazione ...

La Lega Interviene sul caso Palermo : “la retrocessione è un sopruso” : Il caso Palermo diventa anche una questione politica, con la Lega che alza la voce in merito alla querelle “La sentenza del tribunale federale nazionale della Figc che condanna il Palermo alla Serie C è un sopruso giustizialista, un provvedimento iniquo, di un’asprezza spropositata, mai adottato in precedente per casi analoghi. La città di Palermo pretende rispetto, lo stesso che hanno dimostrato i tifosi che ieri sera hanno ...

Viggiano - Interrogazione di Muroni (Leu) a Costa : “Rigettare proroga concessione a Eni per Centro oli al centro dell’inchiesta” : Un’interrogazione parlamentare per chiedere il rigetto dell’istanza di proroga della concessione Val d’Agri, in scadenza al 26 ottobre 2019, presentata da Eni al ministero dello sviluppo economico il 27 ottobre 2017. Una concessione di cui è parte integrante il centro Oli di Viggiano, al centro di un’inchiesta su una fuoriuscita di petrolio, riconosciuta pubblicamente nel febbraio 2017 e che, probabilmente negli anni, ha contaminato il ‘reticolo ...

L'Inter sembrerebbe decisa sull'attaccante : possibile cessione per Icardi in estate : Uno dei giocatori che potrebbero lasciare L'Inter la prossima estate è il centravanti argentino, Mauro Icardi. Al centro delle polemiche negli ultimi mesi, con la società che ha deciso di revocargli la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic, il centravanti argentino ha rifiutato prima la convocazione per il match di Europa League contro il Rapid Viena, dopodiché si è allenato a parte per quasi due mesi a causa di un'infiammazione al ...