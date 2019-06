Ursula e Sossio | ultime notizie su gravidanza e amore | “Più valore”

Sossio Aruta : la dolce dedica a Ursula Bennardo per il suo compleanno : Oggi, martedì 25 giugno 2019, Ursula Bennardo, protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' e 'Temptation Island Vip', festeggia il suo compleanno. Per l'occasione, il compagno e futuro papà di Bianca, Sossio Aruta ha voluto farle degli auguri molto speciali sui social.prosegui la letturaSossio Aruta: la dolce dedica a Ursula Bennardo per il suo compleanno pubblicato su Gossipblog.it 25 giugno 2019 16:47.

Sossio e Ursula - momento speciale a Ibiza : “Non desidero altro” : Compleanno Ursula Bennardo: un momento speciale per l’ex dama di Uomini e Donne Ursula e Sossio, dopo Temptation Island, hanno trovato il loro equilibrio di coppia. Non è stato facile, ma il calciatore ha saputo corteggiare la sua amata, fino a quando quest’ultima si è convinta di voler condividere il suo futuro solo con lui. […] L'articolo Sossio e Ursula, momento speciale a Ibiza: “Non desidero altro” proviene da ...

Uomini e Donne - Ursula Bennaro massacrata per lo sfregio ai bisex? Scende in campo Sossio Aruta : Una settimana difficile per Ursula Bennaro, ex del trono over di Uomini e Donne, il format condotto da Maria De Filippi su Cabnale 5. Il punto è che la Bennaro ha nuovamente attaccato i bisessuali, affermando che la loro è una perversione. Scontate le polemiche che la hanno colpita, sui social e non

Sossio Aruta - la dedica a Ursula Bennardo dopo la polemica che l’ha travolta : Sossio e Ursula, la vita dopo Uomini e Donne Over Va tutto a gonfie vele tra i sempre sorridenti Ursula Bennardo e Sossio Aruta di Uomini e Donne Over; la coppia attende un bambino, sta scegliendo la location per il matrimonio dell’anno prossimo e guarda al futuro con entusiasmo, grinta e speranza aggiornando continuamente i […] L'articolo Sossio Aruta, la dedica a Ursula Bennardo dopo la polemica che l’ha travolta proviene da ...

“Non fate paura a nessuno”. ‘Minacce’ a Ursula e Sossio : lo sfogo di coppia : Ursula Bennardo incinta di Sossio Aruta, come ogni donna in dolce attesa, sta affrontando la gravidanza tra alti e bassi. I due, coppia del trono over di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, sono al settimo cielo per la gravidanza in corso. A ottobre prossimo dovrebbe nascere una bella femminuccia, che si chiamerà Bianca. Su Instagram i fan le hanno posto qualche domanda. E ovviamente non potevano mancare quelle dedicate al suo ...

Ursula e Sossio sfogo : “Che brutti esempi! Non fate paura a nessuno” : Uomini e Donne news, Ursula Bennardo esplode: basta critiche! Sossio e Ursula continuano ad amarsi sempre di più. Dopo aver smentito le voci su una presunta crisi, sono ritornati a parlare del loro bambino – che fra non molti mesi la cicogna porterà -, ma anche di quegli hater sempre pronti a sparare cattiverie nei […] L'articolo Ursula e Sossio sfogo: “Che brutti esempi! Non fate paura a nessuno” proviene da Gossip e Tv.

Non credevo ai miei occhi! La felicità di Sossio Aruta e Ursula Bennardo : Tempo fa, ospite al Trono Over di Uomini e donne insieme a Sossio Aruta, Ursula Bennardo aveva rivelato di essere in dolce attesa, una nuova gravidanza per l’ex dama. I due ex del programma di Maria De Filippi lo avevano scoperto nel giorno di San Valentino e avevano deciso di dare la notizia proprio nella trasmissione che li aveva fatti incontrare e innamorare.-- “Dalla mia ultima ...

Sossio e Ursula - rinuncia per la gravidanza : “Soffro ancora ma è giusto così” : Ursula Bennardo e Sossio Aruta, le news sulla gravidanza I fan di Sossio Aruta e Ursula Bennardo possono seguirli su Instagram quotidianamente, visto che entrambi amano condividere i momenti più belli delle loro giornate e non capita neanche raramente che facciano alcune sessioni di domande e risposte per rispondere alle curiosità dei più affezionati. Oggi […] L'articolo Sossio e Ursula, rinuncia per la gravidanza: “Soffro ancora ma ...

Sossio e Ursula matrimonio - location da favola : la coppia di UeD Over si sbilancia : Uomini e Donne Over, matrimonio Sossio e Ursula: la location svelata su Instagram dalla coppia? Sicuramente avrete saputo dei tanti pettegolezzi sul matrimonio di Sossio e Ursula perché – pensate – a un certo punto si è iniziato a fantasticare sul fatto che i due si fossero sposati in segreto dopo Uomini e Donne Over. […] L'articolo Sossio e Ursula matrimonio, location da favola: la coppia di UeD Over si sbilancia proviene da ...

UOMINI E DONNE/ Sossio e Ursula presi di mira dopo la lettera... - Trono Over - : UOMINI e DONNE Over, Gianni Sperti in attesa di tornare in televisione da settembre, risponde agli estimatori svelando cosa pensa di Giulia De Lellis.

Ursula e Sossio news : “La crisi? Siamo felici” ma i fan non ci stanno : Gossip Uomini e Donne, Sossio parla della crisi ma non convince i fan Non c’è nessuna crisi tra Sossio e Ursula di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni danno smentite a ripetizione, come se gli altri non capissero che sono felici. Dopo la lettera scritta da Ursula Bennardo con cui spiegava di “sentire diverso” Sossio da […] L'articolo Ursula e Sossio news: “La crisi? Siamo felici” ma i fan non ci stanno ...

Gossip Uomini e donne - Sossio conferma l'amore per Ursula : 'Mi prenderò cura di te' : Nei giorni scorsi alcune dichiarazioni di Ursula Bennardo al settimanale DiPiù avevano scatenato la preoccupazione dei telespettatori di Uomini e donne. La dama, in attesa di una bambina da Sossio Aruta, aveva rilasciato alcune affermazioni non troppo chiare, che avevano fatto pensare ad un crisi con il suo fidanzato. A distanza di qualche ora, però, era arrivata la smentita di Ursula che, affidandosi al suo profilo Instagram, aveva sottolineato ...

Ursula Bennardo parla di Sossio e si sfoga : “Ma come fate a…” : Sossio Aruta e Ursula Bennardo dicono la verità sulla presunta crisi Nessuna crisi tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Dopo i rumors degli ultimi giorni, seguiti a una lettera lasciata dalla dama al settimanale DiPiù, che parlavano di un momento delicato per i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, Sossio e Ursula hanno deciso di chiarire ogni dubbio. La coppia ha sottolineato che la gravidanza non ha messo a rischio il loro amore, ...

Sossio e Ursula confessioni : “Arrivato il momento di sapere la verità” : Uomini e Donne news, Sossio e Ursula si confessano: la verità sulla crisi Ursula e Sossio di Uomini e Donne si amano sempre di più? I due hanno voluto chiarire finalmente quello che è successo nell’ultimo periodo. Niente. Non hanno dovuto affrontare nessuna crisi, anche se le ultime parole dette da Ursula Bennardo al settimanale […] L'articolo Sossio e Ursula confessioni: “Arrivato il momento di sapere la verità” proviene ...