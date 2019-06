(Di giovedì 27 giugno 2019) Un'altra notte in mare per i migranti ancora a bordo della Sea3, ferma davanti al porto di Lampedusa, mentre continua il braccio di ferro tra la Ong e le autorità italiane. "Se la nave verràe l'non potrò che essere contento", afferma il ministro dell'Interno. "I diritti fondamentali delle persone a bordo sono stati violati per un tempo sufficientemente lungo, non c'era altra scelta", replicano dalla Sea. La raccolta fondi in sostegno alla Ong, intanto, supera gli 80mila euro.