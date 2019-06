Juventus | l’agente di Rabiot | ‘Meglio non dire nulla se non è fatta’

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Lada diverse settimane sarebbe in trattativa per arrivare ad Adrien. Il francese sta per liberarsi a parametro zero dal Paris Saint-Germain e il suo futuro dovrebbe essere a Torino. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile proposta di rinnovo di contratto fatta dal club transalpino alla mamma agente del ragazzo classe ‘95. Questa ipotesi è stata smentita proprio oggi dalla signora Veronique che ne ha parlato a RTL France: “Non c’è la minima discussione tra me e Leonardo”. La signoraha poi parlato del possibile trasferimento del figlio allae non si è voluta sbilanciare più di tanto, sottolineando che nel calcio c'è molta superstizione e che è meglioil meno possibile finché non è fatta....

antoraspa0121 : RT @GiovaAlbanese: La #Fiorentina potrebbe balzare in cima alla lista delle preferenze di #Perin per via del progetto ambizioso di Commisso… - Vincy1993 : RT @GiovaAlbanese: La #Fiorentina potrebbe balzare in cima alla lista delle preferenze di #Perin per via del progetto ambizioso di Commisso… - VlnN94 : RT @GiovaAlbanese: La #Fiorentina potrebbe balzare in cima alla lista delle preferenze di #Perin per via del progetto ambizioso di Commisso… -