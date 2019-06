Trump attacca l’Antitrust Ue

Trump impone sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran : "Non mi servono permessi per attaccare Teheran" : L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca

Trump attacca ancora la Fed : «Non sa quello che sta facendo» : NEW YORK - Donald Trump continua la ridda di attacchi contro la Fed e il governatore Jerome Powell per il taglio dei tassi. Le critiche vanno avanti da un...

Trump sospende i voli nei cieli controllati dall'Iran"Aveva dato l'ordine di attaccare - poi il dietrofront" : Secondo il quotidiano New York Times, Donald Trump aveva approvato un attacco dopo l'abbattimento del drone Usa ma poi ha bloccato tutto.

Usa 2020 - Trump già in campagna : per vincere attacca migranti e Cina : Con un torrenziale comizio a Orlando, nella Florida decisiva per le presidenziali, Donald Trump ha annunciato che si candiderà nel 2020 per un secondo mandato alla Casa Bianca Segui su affaritaliani.it

Usa 2020 - Trump già in campagnaPer vincere attacca migranti e Cina : Con un torrenziale comizio a Orlando, nella Florida decisiva per le presidenziali, Donald Trump ha annunciato che si candiderà nel 2020 per un secondo mandato alla Casa Bianca Segui su affaritaliani.it

Draghi annuncia nuovi stimoli e taglio dei tassi. Trump lo attacca : «Così colpisce gli Usa» : «In assenza di miglioramenti» sul fronte dell'inflazione «saranno necessari ulteriori stimoli». Lo sottolinea in un discorso al forum Bce di Sintra il presidente...

Draghi prima di lasciare apre una nuova fase espansiva della Bce. E Trump lo attacca : Le aperture di oggi, preparate dalla riunione del 6 giugno, hanno anche un’altra conseguenza: chiunque sia il successore di Mario Draghi alla guida della Bce, non potrà fare un’inversione di marcia troppo brusca...

Draghi prepara nuovi stimoli e Trump lo attacca : concorrenza sleale sui cambi : Mario Draghi dal Portogallo rafforza il messaggio dell’ultima riunione: la Bce è pronta a intervenire con tutti gli strumenti a sua disposizione se l’inflazione resterà al di sotto degli obiettivi. Trump via twitter lo accusa di far scendere l’euro alimentando una concorrenza sleale delle imprese europee...

Valeria Fedeli ad Agorà attacca Matteo Salvini : "Mancanza di autorevolezza davanti a Donald Trump" : "C'è un problema di serietà quando si sta al governo. Non si può andare dal presidente degli Stati Uniti e dire 'scusate abbiamo preso quella posizione sul Venezuela ma adesso faremo diversamente'", attacca Valeria Fedeli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "C'è un problema di autorevolez

Trump attacca la Nasa ma inciampa in una gaffe : «La Luna è parte di Marte» : Il presidente critica l’agenzia spaziale: «Con tutti i soldi che stiamo spendendo...». Probabilmente il presidente voleva criticare le politiche della Nasa e fare riferimento al fatto che andare sulla Luna è parte del più ampio progetto di andare su Marte

Trump accolto dalla regina attacca il sindaco di Londra : "Un perdente" | La visita tra le polemiche : L'elicottero che trasportava il presidente e la first Lady è atterrato nei giardini della residenza reale poco dopo mezzogiorno. Intanto su Twitter il tycoon attacca il sindaco di Londra e la Cnn

Trump a Londra attacca Khan : «Perdente». Insolita stretta di mano con la Regina Elisabetta : Tappeto rosso ma anche polemiche al veleno sullo sfondo della visita di Stato iniziata oggi nel Regno Unito da Donald Trump. In particolare con il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, con cui il...

Trump in visita a Buckingham Palace - incontra la regina ma è subito polemica : il tycoon attacca Cnn e sindaco di Londra : L'elicottero che trasportava il presidente e la first Lady è atterrato nei giardini della residenza reale poco dopo mezzogiorno. Intanto su Twitter il tycoon attacca il sindaco di Londra e la Cnn

Trump atterra a Londra e subitoattacca il sindaco : «Un perdente» : Appena sceso dall’aereo, il presidente Usa ha attaccato il sindaco di Londra, Sadiq Kahn, che aveva criticato lo sfarzo tributato alla sua visita. «Mi ricorda il sindaco di NY»