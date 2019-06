Un gabbiano lo colpisce sul casco | muore un motociclista

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Giorgia Baroncini Dopo l'impatto con il volatile, il 47enne ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. A nulla sono serviti i soccorsi del 118 Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato sull'asfalto. A causare l'incidente, e la morte del, è stato unche ha colpito il 47enne sul. L'uomo, residente a Lusciano in provincia di Caserta, stava percorrendo la strada provinciale 335, quando un volatile lo ha colpito sul. Il 47enne ha subito perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. L'impatto con il volatile è stato fatale. A nulla sono serviti i soccorsi dei medici del 118: il, trasportato d'urgenza all'ospedale Moscati di Aversa, è deceduto dopo poco. Come spiega il Messaggero, l'uomo era molto conosciuto a Lusciano, dove lavorava come radiotecnico per il centro assistenza Urmet. "Quando una vita ...

