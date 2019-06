Judgment non deluderà i fans di Yakuza secondo il producer Toshihiro Nagoshi

gamerbrain

(Di martedì 25 giugno 2019) A partire da oggiè ufficialmente disponibile in esclusiva PS4. Nell’attesa che la nostra Recensione diarrivi sul portale, vogliamo condividere con voi la recente dichiarazione delall’altezza di? Il team aveva davvero bisogno di una boccata d’aria fresca, creando qualcosa di nuovo e diverso. Abbiamo lavorato sodo per non deludere le aspettative dei fan die di chi ha amato Kazuma Kiryu e la sua storia. Avevamo una grande pressione alle spalle, creare qualcosa di nuovo che fosse all’altezza di. Quest’oggi possiamo offrirvi un titolo che rispecchia la qualità del celebre franchise e che accontenterà i. Ci sono grandi città in Giappone che non abbiamo ancora esplorato e che vorremmo usare come palcoscenico per i prossimi episodi di. Non ...

