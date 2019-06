Il Napoli perde terreno su Veretout che però si concede una vacanza in città

ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) Jordanè stato avvistato ieri sera all’Aeroporto di Capodichino. Poi è sparito con il manager Mario Giuffredi, per andare a cena fuori e discutere delle offerte ricevute per il suo futuro.è volato aperrsi una. È già stato inla primavera scorsa ed ha apprezzato molto l’atmosfera, tanto da tornarci. Sul centrocampista della Fiorentina c’è anche il, a cui piace da tempi non sospetti. E sembra che l’interesse sia reciproco, scrive il Corriere dello Sport. Ieri,, Giuffredi aveva incontrato la Roma, cosa che fa scivolare un po’ più indietro il club di De Laurentiis. Petrachi ha messo sul piatto un quinquennale da 2,5 milioni netti più bonus L'articolo Ilsuchesiunainilsta.

