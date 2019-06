Parigi o Napoli? Allan non ha dubbi | le sue dichiarazioni in mixed zone

forzazzurri

(Di domenica 23 giugno 2019) Tancredi Palmeri giornalista di Tuttomercatoweb ha intercettato indell’Arena Corinthians il centrocampista delche ha elogiato James Rodriguez prossimo calciatore del, ha risposto anche a domande su un suo futuro al Psg: Le sue: “Al termine della Coppa America sarai a? “No, assolutamente no. Tornerò sicuramente a, dove sto molto bene ha risposto il brasiliano.” Leggi anche : Il Roma – Caso Albiol strane nuove dalla Spagna: se non trova acquirenti potrebbe ripensarci. Due spagnole interessate…”su James Rodriguez al: “È un giocatore di qualità mondiale, se arriva siamo contenti! Sarri? Scelta da rispettare, da avversario proveremo a batterlo!” Sebino Nela su Manolas e Koulibaly: “Formerebbero una delle migliori coppie in circolazione ma attenzione ai black-out” ESCLUSIVA – Il giovane ...

