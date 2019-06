L' uomo che vende le nespole in strada | la dignità e la semplicità del Sud in una foto

L'uomo che ha creato Flickr e Slack : Slack è l'ultimo unicorno arrivato in borsa, per ora con ottimi risultati. Fresco di quotazione, ha una capitalizzazione di 19 miliardi di dollari. Dietro il successo di questa piattaforma per l'organizzazione dei gruppi di lavoro e la condivisione di file c'è Stewart Butterfield. La sua è una storia di successo, anche se proprio la sua più riuscita creatura è frutto di un fallimento. Butterfield, nato nel 1973, ...

Nuoro - uomo di 50 anni si toglie la vita in ospedale perché ricattato con foto hard : Un artigiano di 50 anni si è tolto la vita a seguito di un tentativo di ricatto con foto hard. È successo a Nuoro, in Sardegna, nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Francesco. L’uomo aveva già tentato il gesto e per questo era stato ricoverato nel reparto. La Procura di Nuoro ha aperto un’inchiesta. Per ora gli inquirenti mantengono stretto riserbo sulle indagini. Su Facebook, prima di morire, il cinquantenne ha ...

L’uomo giusto esiste. Ed è quello che ti fa ridere : L’amore non conosce regole, né spiegazioni razionali, dicono che sia cieco, ma a quanto pare è sensibile alle risate. Che il sorriso faccia bene al cuore, e all’anima è risaputo. Non dovrebbe poi stupirci molto sapere che, il giorno che incontriamo un uomo che ci fa ridere, ce ne innamoriamo. Le persone divertenti sono più attraenti e spensierate, stare insieme a loro, inevitabilmente ci carica di energie positive, ecco perché le donne sono ...

Firenze - picchiava la moglie ma il gip archivia perché l'uomo è depresso : Claudio Carollo Il gip di Firenze ha accolto la richiesta di archiviazione del pm perché ha riconosciuto la non volontarietà delle violenze dell'uomo perché soffre di malattia depressiva Picchia la moglie, ma il reato non si configura perché è depresso. A Firenze un uomo è stato scagionato dalle accuse di maltrattamenti sulla coniuge perché soffre di sindrome depressiva. Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione del pm dopo un ...

Inter - Tronchetti Provera : “Conte è l’uomo giusto” : “Conte e’ l’uomo giusto”. Sono le dichiarazioni di Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato Pirelli, che commenta la decisione dell’Inter di affidare la panchina ad Antonio Conte, un tecnico che rappresenta una sicurezza. “E’ un professionista di altissimo livello – commenta a Sky – Ha avuto esperienze importanti e di successo alla Juve, in Nazionale, al Chelsea, e’ un ...

Pamela Prati - l’ex fidanzato Francesco Cordova : “Ci siamo amati per 7 anni. Torna da me - hai bisogno di un uomo che ti protegga” : “Pamela, Torna da me. Chiamami, mi manchi e voglio aiutarti. Hai bisogno di un uomo che ti protegga e quello sono io“. A parlare così è l’ex fidanzato della showgirl, Francesco Cordova, che al settimanale Diva e Donna ha raccontato la nascita della storia d’amore. Tra i due ci sono 23 anni di differenza: “Tu lo sai, ci siamo amati per sette anni e sei stata la donna più importante della mia vita: so che sei solo una ...

Agenti sparano a un giovane orso nero perché diventato “troppo amichevole” con l’uomo : Gli Agenti federali del Dipartimento del Fish and Wildlife Service (FWS) dell'Oregon hanno abbattuto a colpi di arma da fuoco un orso nero di 2/3 anni all'interno di un parco. Il giovane platigrado, dal peso di circa 100 chilogrammi, era diventato troppo confidente con i visitatori, ai quali si avvicinava per chiedere cibo. Il comportamento dell'orso era stato alterato dagli stessi avventori, che lo avvicinavano per scattare un selfie o ...

Pamela Prati - l'ex fidanzato Francesco Cordova : «Torna da me - hai bisogno di un uomo che ti protegga» : «Pamela, torna da me. Chiamami, mi manchi e voglio aiutarti. Hai bisogno di un uomo che ti protegga e quello sono io». È l'appello lanciato da Francesco Cordova, ex fidanzato...

L’uomo del giorno – Michel Platini - mai compleanno fu più tormentato : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è dedicata quest’oggi ad un personaggio che in questi ultimi giorni ha fatto parlare di sé, ma purtroppo non benissimo come accadeva in passato: Michel Platini. ‘Le Roi’ compie 64 anni, ma questo è senza timore di smentita il compleanno più tormentato della sua vita. L’ex presidente dell’Uefa, infatti, nei giorni scorsi è stato messo in ...

Spazio - “Apollo 11 - impronta dell’umanita” : a Torino una grande mostra sulla missione che ha portato l’uomo sulla Luna : La missione spaziale Apollo 11 che porto’ i primi uomini sulla Luna – Neil Armstrong e Buzz Aldrin – e’ al centro di una mostra che si inaugura domani nella Sala Mostre del Palazzo della Regione, in piazza Castello a Torino: ‘Apollo 11: l’impronta dell’umanita”, organizzata da mezzo secolo dalla conquista della Luna, avvenuta il 20 luglio 1969. I due astronauti americani trascorsero oltre due ore ...

Genova - nepalese accoltella uomo che gli nega soldi per le sigarette : Federico Garau Dopo una breve fuga, il responsabile è stato messo fuori combattimento da una donna poliziotto, che lo ha immobilizzato sfruttando le abilità maturate nella pratica del Taekwondo accoltella un uomo alla gola ma viene raggiunto e messo fuori combattimento da una donna poliziotto della questura di Genova, esperta di arti marziali. Si tratta di un nepalese di 48 anni, su cui grava ora l'accusa di tentato omicidio per ...

Sente le urla della moglie e stende con un pugno l'uomo che stava provando a stuprarla : Arrestato un uomo di 35 anni, in fuga un suo complice. A scongiurare la violenza sessuale è stato il marito della vittima...

Sandra Milo confessa : “Dormo tutte le notti con l’uomo che amo” : Sandra Milo parla di Io e Te e fa una confessione: “Dormo con l’uomo che amo ogni notte” Si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv Sandra Milo, da qualche giorno protagonista del programma pomeridiano dell’estate di Rai1, Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco, al quale partecipa assieme alla comica Valeria Graci. Intervistata, appunto, per il settimanale in questione, Sandra Milo, come ...

Vladimir Luxuria a Non è la D’Urso : “Mark Caltagirone è l’uomo che avrebbe voluto essere Pamela Perricciolo” : C’era anche Vladimir Luxuria tra gli ospiti di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso per tirare le somme del caso Prati: l’opinionista ha detto la sua sul ruolo di “Donna Pamela”, ovvero Pamela Perricciolo, una delle due ex agenti della Prati. “Io non sono una psicologa, ma penso che Mark Caltagirone sia l’uomo che Pamela Perricciolo sarebbe voluto essere – ...