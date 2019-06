Ue | Conte | l' Italia non deve scusarsi; non porto il cappello in mano

Ue - Conte : "Cifre inesatte sull'ItaliaFlat tax? Aspettiamo concretezza" : "Il nostro sistema fiscale è iniquo. Occorre una riforma forte, complessiva. Non mi acContento di intervenire sull'abbassamento di un'aliquota. Voglio un patto tra amministrazione finanziaria e i contribuenti italiani". Così il premier Giuseppe Conte parlando della flat tax. Segui su affaritaliani.it

L'italia continua a invecchiare - Contende al Giappone record invecchiamento : L'italia continua a invecchiare, contende al Giappone record invecchiamento.A livello mondiale Italia:165 persone di 65 anni

Conte : Italia non si sottrae a vincoli nè reclama deroghe : "L'Italia, in quanto Paese fondatore della casa comune, avverte la piena responsabilità di coltivare un dialogo aperto e costruttivo con Commissione

Conte in Europa : «I conti pubblici italiani vanno meglio del previsto» La lettera Il contrasto Italia-Ue (spiegato in cifre) : Il premier: «Deficit al 2,1% e non al 2,5%, come prevede l’Europa». E a Moscovici: «Non ho detto che non rispettiamo le regole»

Giuseppe Conte attacca la Germania : "Italia punita negli sforzi per crescere. Così il debito aumenterà" : Giuseppe Conte ha replicato all'Unione Europea, che ha vagliato l'ipotesi di procedura d'infrazione per debito eccessivo. La lettera, inviata ieri mercoledì 19 giugno dall'Italia, contiene un esplicito attacco agli altri paesi membri. In particolare il presidente del Consiglio ha preso di mira la Ge

Forza Italia - Berlusconi nomina Carfagna e Toti nuovi coordinatori. Che dice : “La rivoluzione si fa con i Contenuti” : La mossa di Silvio Berlusconi per riunire Forza Italia è la nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti come nuovi coordinatori del partito. L’ex premier lo ha annunciato in una nota diffusa durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari azzurri. È il primo passo per sanare le spaccature con il governatore della Liguria che intanto a Tg2 Post su Rai2 commenta: “Non credo che si possa fare una rivoluzione partendo da un board, si ...

Conte a Ue : Italia rispetta regole. Salvini : non siamo fessi - ora choc fiscale : Giuseppe Conte rifererisce alla Camera in vista del consiglio europeo di domani e dopodomani e assicura che «l'Italia intende rispettare le regole Ue» ed è aperta al...

Mario Monti durissimo con Giuseppe Conte : "Italia isolata in Europa per un anno cacofonico del governo" : Mario Monti è stato durissimo in Senato con Giuseppe Conte: "L'Italia è isolata in Europa in modo preoccupante a causa sia di una scelta sovrana del popolo italiano sia di un anno cacofonico del governo", ha tuonato in aula al Senato l'ex premier rispondendo al presidente del Consiglio del Governo g

Ue - Monti : “Italia isolata Conterà meno. Politica estera cacofonica - aggressiva e impotente”. Pd applaude : Duro attacco contro il governo da parte del senatore a vita Mario Monti, già ex presidente del Consiglio, nel corso dell’informativa del premier Giuseppe Conte in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo del 20 e 21 giugno. “L’isolamento dell’Italia in Europa è diventato evidente a tutti. Il raccolto del governo in Europa dopo un anno di Politica economica estera ed europea caratterizzata da cacofonia, aggressività ...

Gian Marco Centinaio - il ministro al forum di Leggo : «Dopo un anno do 6 - 5 al governo e 7 a Conte. Roma è in pessime condizioni. Il salario minimo costa troppo. Manovra correttiva? Mai le mani nelle tasche degli italiani» : Gian Marco Centinaio, ministro del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Conte, è stato ospite della redazione di Leggo, dove, insieme ai giornalisti e al...