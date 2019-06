10 accessori tech per fare yoga

wired

(Di venerdì 21 giugno 2019) Oggi è la giornata internazionale di quella cosa che fanno ormai tutti, dal panettiere al broker passando per il programmatore nerd:. In occasione della giornata internazionale dellodel 21 giugno, abbiamo selezionato i 10smart con cui farlo in maniera innovativa e tecnologica. Dal tappetino interattivo che rileva quando allineamento e posizione non sono effettuati correttamente e aiuta l’utente a perfezionarsi fino al gioiello smart Leaf Chakra che offre tutorial, esercizi, training e musiche rilassanti per ottimizzare la propria sessione yogica, ormai non ci sono più scuse per non salutare il sole eil fiore di loto. Perché finalmente si può praticaredirettamente a casa, come se si avesse a fianco un insegnante senior e pro. Ci sono addirittura i pantaloni smart con sensori integrati che riconoscono quando una posizione non è corretta e spingono lo user ...

