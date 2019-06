Mauro Corona spara a zero su CartaBianca | Non tollero che mi si chiuda la

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Alessandro Zoppo Intervistato dal “Fatto Quotidiano”, lo scrittore alpinista annuncia la volontà di lasciare il programma a fine stagione e sbotta: “Non mi faccio mettere i piedi in testa”annuncia il suo addio a. In una lunga intervista a FQMagazine, lo scrittore alpinista, che ogni martedì dà vita a inediti siparietti con la conduttrice Bianca Berlinguer,sulla televisione di oggi e su un format che non gli ha consentito di dire realmente la sua sul tema che gli sta più a cuore: la montagna. “Non vedo l’ora – spiega– che finisca. Non credo di perseverare in futuro. Credevo che la Rai, o comunque la televisione in generale, fosse l’osteria buona dell’Italia dove si potessero dire le cose con libertà… invece scopro che bisogna essere molto politicamente corretti. Siccome io il collare non lo voglio, credo che l’esperienza si ...

