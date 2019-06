In ospedale per un malore | si sveglia e aggredisce chiunque

Basket – Paura per Gigi Datome : violento colpo in faccia in Gara-5 - trasportato in ospedale : Che botta per Datome in Gara-5 della finale scudetto turca: l’azzurro trasportato in ospedale Così come in Italia, anche in Turchia si stanno disputando le ultime sfide della finale scudetto di Basket. A sfidarsi sono Efes e Feberbhace, dunque in campo c’è l’italiano Gigi Datome, che da anni ormai milita nel campionato turco. Grande spavento ieri per il cestista azzurro: in Gara-5, Datome ha subito un forte colpo alla ...

Torino - si tuffa nel lago di Avigliana per festeggiare la promozione : 16enne muore in ospedale : Abdo Ellatif Solayman, un ragazzino del Ghana ospite di un centro di accoglienza in alta val di Susa, aveva appena terminato gli esami di terza media e stava festeggiando con alcuni amici al lago Grande di Avigliana. Dopo un malore in acqua era stato portato in ospedale, dove purtroppo è morto.Continua a leggere

Andrea Camilleri è grave : il "papà" di Montalbano ricoverato in ospedale per un arresto cardiaco. I medici lo hanno rianimato : Andrea Camilleri è stato ricoverato questa mattina per arresto cardiaco all'ospedale Santo Spirito di Roma. Dalle primissime informazioni che trapelano, lo scrittore siciliano...

Andrea Camilleri in ospedale per arresto cardiaco : Andrea Camilleri ricoverato in ospedale per arresto cardiaco. Lo scrittore siciliano, celebre per la saga del Commissario Montalbano, lunedì 17 giugno 2019 al mattino è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma. Appena arrivato pare che sia stato rianimato dal personale medico della struttura romana. Sempre secondo le prime informazioni che sono trapelate dall'ospedale, sarebbe in gravi condizioni e ricoverato presso il reparto di ...

Infortunio Zaniolo - botta alla testa per il centrocampista : trasportato in ospedale : Infortunio Zaniolo – Il centrocampista della Roma costretto ad uscire verso la fine del primo tempo della sfida tra Italia e Spagna Under 21. Fatale, per lui, una botta subita alla testa a metà prima frazione in occasione di uno scontro con il portiere spagnolo. Fuori in barella (sostituito da Orsolini), il giovane calciatore è stato probabilmente trasportato in ospedale per accertamenti, anche se sembra non esserci nulla di ...

Moto3 – Brutta caduta per Riccardo Rossi! Il giovane pilota resta a terra - portato d’urgenza in ospedale : gli ultimi aggiornamenti : Brutta caduta per Riccardo Rossi nelle Fp3 di Moto3: il giovane pilota del Team Gresini resta a terra nella parte finale della sessione e viene portato d’urgenza all’ospedale La terza sessione di prove libere svoltasi sul circuito del Montmelò si è conclusa con una spiacevole notizia. Riccardo Rossi, giovane pilota del Team Gresini, è caduto nella parte finale delle FP3, restando immobile al suolo. Grande paura per il ragazzo, ...

Alain Delon in ospedale/ Ricoverato per un malore : dolori alla testa e nausea : Alain Delon Ricoverato in ospedale in seguito ad un malore: l'attore avrebbe accusato un forte mal di testa e nauesee. Ecco come sta.

Cyberpunk 2077 : il ragazzo che ha gridato "sei mozzafiato" a Keanu Reeves ha respinto l'offerta di una copia del gioco in favore di un aiuto per un ospedale pediatrico : Vi ricordate quel ragazzo che durante l'apparizione di Keanu Reeves all'E3 gli ha urlato "sei mozzafiato"? Ebbene, quella dichiarazione come avevamo riportato qualche giorno fa, gli è costata una Collector's Edition gentilmente offerta da CD Projekt RED.Ma, come scritto da Dualshockers, Peter Sark ha respinto gentilmente l'offerta chiedendo invece agli sviluppatori di fare una donazione ad un'associazione benefica per bambini attraverso Gamers ...

Volley - malore per Paola Egonu : portata via in barella dopo Italia-Corea del Sud - azzurra in ospedale : Paola Egonu ha avuto un malore al termine di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile andato in scena ieri sera al PalaBarton di Perugia. L’opposto della nostra Nazionale, protagonista di una partita vertiginosa conclusa con 27 punti fondamentali per la vittoria contro la compagine asiatica, ha avuto un mancamento ed è stata portata via in barella: si parla di un calo di pressione dovuto al caldo. ...