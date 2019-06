Pd | Calenda | “È un asilo | in disaccordo sulle cavolate Gentiloni chiami le componenti e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) “Una situazione di nuova conflittualità e divisioni interne assurde nonpolitiche, sui cui fondamentali siamo d’ accordo, ma. Ci sono due eventi che hanno determinato questa implosione: il caso Luca Lotti sul cui comportamento io sono stato chiaro e ho reputato inaccettabile perché non aveva alcuna delega per occuparsi del Csm e la segreteria che non ha funzionato ed evidentemente è stato un colpo mancato”. Lo ha detto Carlonel corso di una diretta sul proprio profilo Facebook. “Se si nomina un responsabile riforme che era contrario al Referendum è un problema – prosegue – ma anche quelli che sono rimasti fuori perché volevano rimanere fuori e poi si arrabbiano perché sono rimasti fuori c’è qualcosa che non va anche perché succedeva la stessa cosa con le minoranze quando il Segretario era Renzi.a ...

