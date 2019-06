A letto con il nemico Il D-day e la purga delle “collaborazioniste”

Ciampino - ricattarono con foto hard candidata sindaco durante campagna elettorale : tre indagati : fotomontaggi a luce rossa che ritraevano nuda Daniela Ballico, inviati a Salvini e Tajani. Una manovra dell'altra candidata per il Comune per screditare la sindacalista che poi si è aggiudicata il ballottaggio

Ma non ti fa schifo? Emily Ratajkowski a letto con il cane : La sexy Emily Ratajkowski nella bufera a causa di Colombo, il suo cucciolo di pastore tedesco. I fan: “Come puoi dormire con un cane?”. Si chiama Colombo ed è il nuovo cane di Emily Ratajkowski. Il cucciolo di pastore tedesco è con la modella da poche settimane ma già sembra vero amore. Emily, infatti, si concede spesso delle lunghe passeggiate per le strade di New York con il batuffolo di pelo sempre al guinzaglio in modo da ...

Raffaella Fico - confessione hot dopo la rottura con Moggi : «Cerco un uomo che mi faccia sentire donna - anche a letto» : La love story tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi sembra essere arrivata al capolinea e dopo un periodo di silenzio l'ex concorrente del Grande Fratello rivela i motivi della fine di un...

Ritiro Italia U21 - c’è una donna nel letto di Moise Kean… ma è Zaniolo : i social impazziscono [VIDEO] : Che ridere con Kean e Zaniolo nella camera del Ritiro della Nazionale Italiana di calcio U21: scene esilaranti Dopo la delusione della Nazionale U20 maschile di calcio, gli appassionati del pallone si apprestano a seguire le gesta dei giovani dell’U21: tantissimi talenti saranno in campo con la casacca azzurra per dimostrare ciò di cui sono capaci, dopo averlo già fatto anche durante la stagione 2018-19 di Serie A. Tra coloro che ...

Sondaggi elettorali Euromedia Piepoli : il partito di Conte? Sarebbe un flop : Sondaggi elettorali Euromedia Piepoli: il partito di Conte? Sarebbe un flop Le prime intenzioni di voto post europee rilevate da Euromedia e Piepoli per Porta a Porta il 10 giugno, non si discostano più di tanto da quelle elaborate nei giorni scorsi dagli altri istituti demoscopici. La Lega ritocca all’insù il suo bottino di voti salendo al 35% rispetto al 34,3 preso il 26 maggio. Forza Italia cala ancora nei consensi: Euromedia sonda ...

Sondaggi elettorali Noto : Lega e M5S raccolgono oltre il 50% dei consensi : Sondaggi elettorali Noto: Lega e M5S raccolgono oltre il 50% dei consensi L’intensa campagna elettorale per le europee ha logorato il governo e i rapporti tra gli alleati. Secondo un Sondaggio dell’istituto Noto per Cartabianca andato in onda l’11 giugno, la fiducia nei confronti dell’esecutivo giallo verde è calata di tre punti al 43% negli ultimi tre mesi. Sondaggi elettorali Noto: i gialloverdi ottengono oltre il ...

Sondaggi politici TP per La7 - Borrelli “Elettori Lega vorrebbero linea dura con l’Europa” : Sondaggi politici TP per La7, Borrelli “Elettori Lega vorrebbero linea dura con l’Europa” Sondaggi politici TP – Gianluca Borrelli, fondatore ed editore di Termometro Politico, è stato ospite del programma tv in onda su La 7 e condotto da Luca Pancani Coffee Break. Nel corso della puntata del 10 giugno 2019 Borrelli ha presentato l’esito del Sondaggio politico di TP su alcuni temi cruciali dell’attualità politica. ...

La vincitrice del GF a letto con Dal Moro! Martina festeggia la vittoria con Daniele : Dopo la finale del Grande Fratello, la vincitrice del reality Martina ha festeggiato con Daniele Dal Moro. I due giovani sono comparsi insieme a letto nelle stories di Instagram. Martina Nasoni ha trionfato al Grande Fratello 16: la ragazza dal cuore di latta, come è stata definita dopo aver scoperto che proprio lei ha ispirato la canzone con sui Irama ha partecipato a Sanremo, ha conquistato il pubblico con la sua genuinità. ...

Questo carrello contiene una camera da letto che si monta in pochi minuti : I Democratic Design Days di Ikea, organizzati come sempre ad Älmhult, cittadina di origine del colosso dell’arredamento svedese, hanno regalato anche quest’anno una ricca serie di spunti e di anticipazioni, come per esempio la linea di accessori per la casa pensata appositamente per i gamer più accaniti. Ed è così che tra collaborazioni con designer di fama internazionale e nuovi progetti sul fronte della sostenibilità, ...

Sondaggi elettorali SWG - crescono sia Lega che Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali SWG, crescono sia Lega che Movimento 5 Stelle Maggioranza di governo in grande spolvero secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG per il Tg di La7. Sia Lega che Movimento 5 Stelle sono visti in crescita. E anzi, forse a sorpresa è soprattutto il Movimento di Di Maio a mettere a segno l’incremento più grande. La Lega raggiunge in ogni caso valori record, e i due partiti di maggioranza ritornano ai livelli ...

Ballottaggi - i flussi : da Cesena a Ferrara gli elettori M5s preferiscono astenersi. Gli altri confermano (o quasi) il voto : Meno persone alle urne e gli elettori dei 5 stelle (esclusi in quasi tutti i Ballottaggi) che per la maggior parte dei casi scelgono l’astensione. L’analisi dei flussi di voto tra il primo e il secondo turno delle elezioni amministrative mostra innanzitutto il calo della partecipazione che passa dal 68,2 al 52,1%. Secondo l’analisi dell’Istituto Piepoli, “il Ballottaggio è inutile oppure è utile perché ...

Gioco erotico con la pistola finisce male - 24enne muore in camera da letto : Il Gioco erotico è troppo pericoloso e finisce in tragedia. Andrew Charles Shinault, 23 anni, ha involontariamente sparato a Paloma Williams, 24 anni, mentra stavano facendo sesso. I due hanno utilizzato la pistola come Gioco sessuale, ma deve essersi spostata la sicura, così proprio durante l’amplesso l’arma ha esploso un colpo uccidendo la giovane donna. La coppia si trovava nella casa di lui, a Valico, in Florida. I due si conoscevano da ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 10 giugno 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 10 giugno 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. E lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la collaborazione ...

Di Battista ribatte a Tria : 'Sa che i minibot sono nel contratto? Lo ha almeno letto?' : Dopo le polemiche scatenate dalla bocciatura di Tria dei minibot proposti dalla Lega, ad unirsi ai vicepremier Salvini e Di Maio arriva anche Alessandro Di Battista. In un lungo post spiega che trova l'idea dei minibot buona, e si domanda se il Ministro dell'Economia abbia almeno letto il contratto di governo. Per concludere, si pone il quesito se Tria risponda al governo o solo alle autorità europee. La polemica sui minibot Una nuova polemica ...