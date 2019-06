Inter | Perisic in uscita | su di lui ci sarebbe nuovamente l' Arsenal

Ivan Perisic - furto in casa del giocatore dell’Inter : dal suo appartamento nel Bosco Verticale trafugati tre orologi : Brutta sorpresa per il centrocampista dell’Inter Ivan Perisic, al ritorno dalle qualificazioni agli Europei 2020 con la Croazia. Il campione e la moglie appena rientrati nella loro casa, al diciannovesimo piano della celebre e prestigiosa torre del Bosco Verticale a Milano, si sono accorti di un furto molto strano. Infatti dal primo cassetto della cassettiera mancavano tre orologi dal valore di 80mila euro. Precisamente due erano della ...

Milano - furto in casa del calciatore dell'Inter Perisic : rubati orologi per 80mila euro : Nessun segno di effrazione sulla porta di casa. Nessun movimento sospetto registrato dai portieri che presidiano per 24 ore al giorno il lussuoso condominio. Gli altri oggetti preziosi ed il denaro lasciati al proprio posto. Non sarà semplice per i carabinieri del comando provinciale di via Moscova a Milano venire a capo del furto di orologi avvenuto nell’appartamento del calciatore dell’Inter Ivan Perisic. Il giocatore nerazzurro si è ...

Sport Mediaset : l'Inter avrebbe proposto Perisic alla Juventus per Joao Cancelo : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva non solo per la Serie A, ma anche e soprattutto per la Champions League. Bisognerà però tener conto del bilancio che sarà approvato a fine giugno e che dovrebbe registrare una perdita compresa fra i 50 e i 70 milioni di euro. Questo potrebbe costringere il club piemontese a delle cessioni pesanti e, ad oggi, ...

Inter - chi è Perisic? Conte riflette : Perisic protagonista con la Croazia ma la stagione con il club nerazzurro è stata deludente.L’ estate scorsa il no dell’Inter a una cessione di Perisic, poi in gennaio non c’erano le condizioni per lasciarsi: alla terza sessione di mercato consecutiva con il croato in bilico, si va coi piedi di piombo.Il futuro di Perisic nelle mani di ConteNelle mani di Antonio Conte c’è anche la decisione su cosa fare di un giocatore ...

Inter - Perisic in uscita : fra i possibili sostituti ci sarebbe Bergwijn : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. La società nerazzurra è uscita ufficialmente dal settlement agreement e avrà maggiori margini di manovra non essendo limitata dai paletti del fair play finanziario. Un antipasto lo si è avuto con l'ingaggio del nuovo allenatore, che sarà Antonio Conte. L'ex tecnico del Chelsea è stato ufficializzato ieri e ha firmato un contratto triennale, fino a ...

Inter - pronte tre cessioni per la prossima estate : tra queste ci sarebbe Perisic : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato in quanto i nerazzurri sono usciti ufficialmente dal settlement agreement e questo darà maggiore libertà sul mercato al club. Sono tanti i nomi in entrata che si stanno facendo in questi giorni ma la società si muoverà anche in uscita. Verrà sempre dato un occhio al bilancio, infatti, per non rischiare di subire nuove sanzioni dalla Uefa in ottica fair play ...

Inter - trame di mercato : Icardi e Perisic lontani - Lukaku per Skriniar (RUMORS) : "Sono sfiorite le rose, i petali caduti, le cercavamo insieme: perché io non potevo dimenticare le rose" così scriveva Dino Campana all'inizio del Novecento. Parole accorate rivolte all'amata Sibilla Aleramo, al tempo stesso toccanti e consapevoli: sarebbe stato impossibile rivivere il passato. Mauro Icardi si trova ora nella medesima situazione, vorrebbe probabilmente ricucire lo strappo con l'Inter, ma é consapevole che sarà molto difficile ...

Inter - il Manchester United sarebbe pronto a cedere Lukaku ma non vorrebbe Perisic : Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è Romelu Lukaku. Il centravanti belga non ha vissuto la miglior stagione al Manchester United così come tutti i compagni. I Red Devils, infatti, sono arrivati sesti in classifica in Premier League restando così fuori dalla Champions League, competizione che li ha visti uscire quest'anno ai quarti di finale contro il Barcellona. L'attaccante è finito nel mirino ...

Inter - la bomba di mercato : "Lo scambio con Perisic" - un superbig per Marotta (e Conte) : Quasi fatta per Antonio Conte all'Inter? Pare di sì, a giudicare anche dagli spifferi di calciomercato che coinvolgono Marotta e Ausilio. I due responsabili dell'aerea sportiva nerazzurra secondo la Gazzetta dello Sport starebbero trattando due giocatori, entrambi pallini del tecnico ex Juventus, Na

Calciomercato Inter - tutto su Lukaku : 30 milioni più Perisic per arrivare al belga : Antonio Conte non è ancora arrivato sulla panchina dell’Inter ma la società lavora già sul mercato. Pronto uno scambio con il Manchester United per Lukaku: 30 milioni più il cartellino di Ivan Perisic pur di arrivare all’attaccante belga. Il centravanti dei Red Devils è in cima alle preferenze di Conte anche se l’eventuale arrivo del belga non escluderebbe quello di Edin Dzeko, l’altro nome suggerito dal prossimo ...

Pagelle e highlights 36^ giornata : Politano-Perisic - l’Inter ritorna al 3° posto. Orsolini fa volare il Bologna : Pagelle 36.A giornata – Si è aperta ieri la terzultima giornata di campionato con le vittorie decisive per la corsa Champions di Atalanta, Lazio e Milan. Oggi la rincorsa all’Europa prosegue con le gare di Torino e Roma, mentre domani l’Inter dovrà riconquistarsi il terzo posto in classifica battendo il Chievo nell’ultimo posticipo di questo […] L'articolo Pagelle e highlights 36^ giornata: Politano-Perisic, ...

