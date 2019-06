Questo tagliaerba ha l’accelerazione di una fuoriserie

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) Qual è la qualità principale di un tosaerba? Per quanto la risposta possa suggerire diverse opzioni, difficilmente qualcuno potrebbe puntare sulla velocità: ma non ditelo a Honda, che con un particolareha stabilito un nuovo record di accelerazione: da 0 a 100 miglia orarie (160 km/h) in 6,285 secondi. A spingere la macchina verso il Guinness dei primati perpiù veloce è stata Jessica Hawkins, pilota di kart e stunt-woman. Protagonista assoluto è stato il Mean Mower V2, dotato di un motore da 4 cilindri di una CBR1000RR Fireblade (200 cavalli a 13mila giri al minuto), un telaio ultraleggero su misura e parte della carrozzeria del trattore Honda HF 2622. Jess Hawkins ha stabilito il primato con il Mean Mower 2 per ilcon l’accelerazione più veloce del mondo (Credit Honda) Per fissare il record il tosaerba ha dovuto dimostrare le sue capacità di ...

