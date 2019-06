Brush Vortex | opinioni sulla spazzola | come funziona | prezzo su Amazon e sul sito

correttainformazione

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Per chi è a caccia di uno strumento adatto per pulire la propria auto, moto o bici,rappresenta una soluzione da tenere fortemente in considerazione. Si tratta, nello specifico, di unapulitrice rotante, del tutto innovativa, che può essere adattata praticamente per qualsiasi genere di tubo. Oltre a quelle descritte in precedenza, questo prodotto è utile anche per altre funzioni: ad esempio, può essere utilizzato per andare a pulire gli angoli più remoti e nascosti della casa, ma può risultare uno strumento interessante anche per quanto riguarda la pulizia dei vostri amici a quattro zampe. Ma non è finita qui. Grazie al suo comodo e semplice adattatore, infatti, questo strumento può rivelarsi indispensabile anche per le attività in giardino e in garage: infatti non bisogna fare altro che agganciarlo ad un tubo di gomma, di qualsiasi tipo, e il gioco è fatto! ...