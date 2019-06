Roller Champions | un video gameplay mostra un match completo

Ubisoft annuncia Roller Champions e rilascia una DEMO : Durante la conferenza E3 2019, Ubisoft ha annunciato Roller Champions, un gioco sportivo di abilità a squadre, PvP e gratuito, ovvero la nuova e imperdibile esperienza online competitiva. Benvenuti nel 2029. Le arene di Roller Champions si ergono in tutto il mondo e i fan accorrono sugli spalti per ammirare i loro eroi moderni, i Roller Champion. Sfrecciano fino a 150 chilometri orari, si scagliano contro gli avversari con impatti ...