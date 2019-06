Meteo | temporali e grandine | le previsioni 11 e 12 giugno 2019

caffeinamagazine

(Di martedì 11 giugno 2019) È ancora caldo, più del previsto, sull’Italia, da nord a sud. Tutto come era stato anticipato dai metereologi, con un’ondata di caldo di origine africana che ha aperto in anticipo le porte dell’estate. Un caldo, peraltro, inizialmente poco tollerato dagli italiani perché arrivato dopo un maggio di maltempo con pioggia,e temperature parecchio sotto la media del periodo. Anche nelle prossime ore le temperature continueranno a crescere fino a toccare diffusamente i 35 gradi, soprattutto al sud nelle aree lontane dal mare. Da questa fase di bel tempo che, stando alle ultimedovrebbe insistere per tutta la settimana, per alcuni giorni però saranno escluse le zone dell’estremo nord del paese dove ci saranno improvvisi fenomeni temporaleschi anche di notevole intensità, che in alcuni casi si spingeranno anche fino in pianura. Interessato dal ...

