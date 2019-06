Infanzia primaria | ipotesi estensione del riservato a tutti

Assunzioni 2019/20 scuola primaria e Infanzia : scheda procedure ed effetti immissione in ruolo : Le Assunzioni 2019/2020 di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria avverranno secondo precise procedure e percentuali, dalle diverse graduatorie vigenti. Nello schema che segue, realizzato dalla FLC CGIL, è possibile trovare una sintesi di come si procederà. Assunzioni scuola 2019/20 infanzia e primaria Di seguito l’infografica FLC CGIL sulle Assunzioni nella scuola dell’infanzia e primaria 2019/20. Scarica l’infografica ...

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria : i programmi concorsuali sul Sostegno Infanzia e Primaria : In arrivo il Concorso Ordinario Infanzia e Primaria, indetto con decreto lo scorso 7 maggio e di cui è prevista la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale entro i primi di giugno. Nell’allegato A del decreto sono indicate le conoscenze e le competenze da possedere per diventare insegnante, suddivise per i vari ordini di scuola. In questo articolo approfondiremo i programmi concorsuali per i docenti sul Sostegno nella scuola ...

Assunzioni scuola 2019/20 Infanzia - primaria e secondaria : graduatorie e percentuali : L’incontro al Miur sulle Assunzioni scuola per l’a.s. 2019/20 e sullo stato delle graduatorie da cui attingere si è svolto ieri: vediamo da dove i docenti saranno immessi in ruolo e quale percentuale spetta ad ogni graduatoria. Immissioni in ruolo scuola infanzia e primaria Le graduatorie da cui si attingerà per le Assunzioni nella scuola dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2019/20 sono: graduatorie ad ...

Concorso ordinario Infanzia e Primaria : i programmi concorsuali per la scuola Primaria : Lo scorso 7 maggio assieme al decreto contenente le indicazioni ufficiali sul Concorso ordinario Infanzia e Primaria, sono stati pubblicati gli allegati di riferimento sui titoli ammessi e i programmi concorsuali. Per ogni ordine di scuola e ruolo sono indicati i requisiti da possedere per intraprendere la professione di insegnante. In questo articolo, riportiamo le indicazioni contenute nell’allegato A sui programmi concorsuali per la ...

Come entrare di ruolo nella scuola primaria e dell’Infanzia statale : Le prossime assunzioni dei docenti per il grado di scuola infanzia primaria saranno effettuate secondo i recenti provvedimenti normativi emanati con il decreto dignità. A questi seguiranno molto presto i bandi dei concorsi ordinari rivolti ai docenti che non hanno i requisiti per partecipare al concorso riservato. Grazie al lavoro svolto dalla FLC CGIL, che ha redatto una scheda illustrativa, siamo in grado di mostrare quali saranno gli effetti ...

Concorso ordinario Infanzia e Primaria : i programmi concorsuali per i docenti d’Infanzia : Lo scorso 7 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 il decreto contenente le indicazioni ufficiali sul Concorso ordinario Infanzia e Primaria e i relativi allegati. In particolare, l’allegato A è interamente dedicato ai programmi concorsuali per la scuola dell’Infanzia, per la Primaria e per il Sostegno. Vediamo assieme le conoscenze e le competenze richieste per l’accesso al ruolo di docente nei ...

Concorso Infanzia e primaria : la Liguria è una delle Regioni con graduatorie esaurite : Lo scorso 7 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 327/2019 per l'avvio del Concorso docenti per la scuola d'infanzia e primaria. A giorni è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di Concorso che definirà i modi e i tempi per presentare la domanda di partecipazione. Al momento è un'incognita se per tale Concorso ordinario ci sarà anche una prova pre-selettiva: essa dipenderà dal numero di partecipanti. Il ...

Scuola - concorso riservato Infanzia primaria non è una sanatoria : Il concorso riservato ai diplomati magistrali in possesso di un servizio di 24 mesi negli ultimi 8 anni è ancora al centro dell’attenzione della stampa nazionale. In un articolo pubblicato da Repubblica, l’antifona si capisce già dal titolo: Scuola, ecco il concorso-sanatoria. Nel cappello di presentazione appare già un madornale errore quando si allude alla possibilità di trasferimento della provincia. I diplomati magistrali, si sa, ...

Concorso Straordinario Infanzia e Primaria : come prepararsi alla prova orale : La procedura selettiva del Concorso Straordinario Infanzia e Primaria è in pieno svolgimento: gli Uffici Scolastici Regionali hanno comunicato le date delle prove orali e, fino a luglio, si terranno i colloqui. Ogni Commissione di Valutazione è composta da due docenti e presieduta da un Professore universitario, da un Dirigente tecnico o da un Dirigente scolastico. In questo articolo forniremo informazioni e pratici consigli per prepararsi in ...

Concorso straordinario Infanzia e primaria - notizie USR : aggiornamento calendari 16/5 : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 16 maggio. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 16 maggio Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...

Concorso straordinario Infanzia e primaria - ultime notizie USR : ultimo aggiornamento calendari : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 10 maggio. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 10 maggio Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...

Concorso Infanzia e primaria : il Miur pubblicherà a breve il bando - possibile un test : Dopo la pubblicazione del decreto lo scorso 7 maggio, il bando di Concorso per la selezione con contratto a tempo indeterminato per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria è in dirittura d'arrivo. Al Concorso potranno accedere i diplomati magistrali e diplomati sperimentale a indirizzo linguistico (conseguiti presso gli istituti magistrali), entro l’anno scolastico 2001-2002. Inoltre, potranno accedere i diplomati con analogo titolo di ...

Concorso ordinario scuola dell’Infanzia e primaria - posti di sostegno : ecco cosa studiare : Nei nostri precedenti articoli, vi abbiamo illustrato i programmi di studio relativi al Concorso ordinario per i posti comuni della scuola dell’infanzia (qui potrete trovare il programma) e per i posti comuni della primaria (qui il programma). Qui di seguito, invece, troverete gli argomenti da studiare in merito al Concorso ordinario infanzia e primaria riservato ai posti per il sostegno. Concorso scuola infanzia e primaria: il programma ...

Pubblicato il decreto per il Concorso Ordinario Docenti scuola dell'Infanzia e la primaria : E' stato Pubblicato nella giornata di martedì 7 maggio 2019 il decreto legislativo ufficiale per il Concorso Docenti relativo alla scuola primaria e dell'infanzia. Entro un mese dalla pubblicazione del decreto verrà reso noto anche il Bando di Concorso Docenti 2019 che ufficializzerà il Concorso per l'assunzione di più di 66000 Docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'infanzia. Un Maxi Concorso che permetterà a ...