Il boss di Unity John Riccitiello è stato accusato di molestie sessuali ai danni di un' ex

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il CEO didie licenziamento senza giusta causa da parte di un ex dirigente.Come riporta Polygon, Anne Evans, ex director senior di, ha presentato la causa mercoledì. La causa sostiene che durante il suo periodo in, Evans ha osservato che il posto di lavoro era altamentezzato. L'amministratore delegato della compagnia,, e altri uomini in posizioni dirigenziali hanno parlato apertamente delle donne in modo sessuale, hanno fatto battute sessiste, hanno flirtato e intrattenuto rapporticon altri dipendenti.La causa prosegue affermando cheuna volta "propose ad Evans di andare nella sua stanza d'albergo". Evans sostiene anche chel'ha avvertita che "sarebbeintelligente per la sua carriera tenere la bocca chiusa" in seguito alle avance respinte. La stessa ...

