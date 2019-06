Gennaro vince il Grande Fratello grazie a Francesca? Ecco chi lo dice

Gennaro Lillio non vincerà il Grande Fratello? Parla Malgioglio : Malgioglio Parla di Gennaro Lillio: “Si sta giocando la vittoria del GF 16” Dopo aver criticato pensantemente Francesca De André, Cristiano Malgioglio si rivolge a Gennaro Lillio dedicandogli una sorta di sfogo su Instagram. L’artista siciliano sbotta perché il modello napoletano si lascia trattare male e dalla nipote di Faber rischiando di perdere sia la sua dignità che la simpatia da parte del pubblico telespettatore del ...

Francesca e Gennaro - quel bacio che non convince : al Gf 2019 i primi grandi dubbi : Francesca De André e Gennaro Lillio, quel bacio che non convince In molti stanno parlando incessantemente del bacio tra Francesca De André e Gennaro Lillio, un gesto che in tanti si aspettavano da parecchio tempo e che avrà senz’altro emozionato i fan della presunta nuova coppia del Grande Fratello 2019. Ma è davvero tutto oro […] L'articolo Francesca e Gennaro, quel bacio che non convince: al Gf 2019 i primi grandi dubbi proviene da ...

Carabiniere ucciso. Domani i funerali di Vincenzo Di Gennaro - oggi l’autopsia : Sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo del maresciallo maggiore ucciso sabato colpi d'arma da fuoco in strada a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Domani invece dovrebbero tenersi le esequie a San Severo, città natale del 47enne che in autunno avrebbe sposato Stefania.Continua a leggere

Io e Vincenzo pronti a sposarci! Il dolore della fidanzata del carabiniere Vincenzo Di Gennaro : "Per anni non era andato in vacanza, ecco che tipo di uomo era Vincenzo". Le parole di Stefania Gualano, compagna di Vincenzo Di Gennaro, il carabiniere ucciso a Cagnano Varano (Foggia) mentre era in servizio. "Nei momenti di tenerezza diceva: 'Stefania stai sempre lì a stuzzicarmi' e in fondo era così, lo spingevo ad uscire dalla sua timidezza e quando ci riuscivo ero felice". Queste le parole di Stefania Gualano, fidanzata del maresciallo ...

Vincenzo Carlo Di Gennaro stava per sposare la sua compagna. "Era la bontà fatta persona" : Si sarebbe dovuto sposare a breve con la compagna il maresciallo maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro, 46 anni, vicecomandante della Stazione Carabinieri di Cagnano Varano (Foggia). Ha trovato invece la morte in un sabato mattina di aprile nella piazza principale del paese. Per mano di un pregiudicato che gli ha sparato mentre era in auto con il giovane collega Pasquale Casertano."Conoscevo molto bene il maresciallo - ricorda il sindaco di Cagnano ...

Il sindaco di Cagnano Varano : "Vincenzo di Gennaro faceva il suo dovere - caduto per lo Stato" : "Conoscevo molto bene il maresciallo Vincenzo Di Gennaro, era nella nostra stazione carabinieri da molti anni, forse da oltre dieci anni. Era una presenza storica della caserma. Lo incontravo tutte le mattine". È quanto dichiarato all'ANSA dal sindaco di Cagnano Varano, Claudio Costanzucci."Oltre ad essere una persona molto disponibile era un uomo che faceva sempre il proprio dovere. E - continua il sindaco - proprio facendo il suo dovere ...

