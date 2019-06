Possibile data di presentazione del Samsung Galaxy Note 10 | manca molto poco

optimaitalia

(Di sabato 8 giugno 2019) Ci stavamo giusto chiedendo perché le indiscrezioni sul conto del10 si fossero fatte tanto insistenti, ed adesso sappiamo darvi la spiegazione: il phablet di prossima generazione sarà presentato il 10 agosto,rispetto alla qualeno appena due mesi (come riportato da 'PhoneArena.com'). Saranno due i modelli in corsa: il10 con schermo da 6.3 pollici e tripla fotocamera principale ed il10 Pro (di cui ieri vi abbiamo fornito alcuni render, scorgendo la possibilità che la fotocamera frontale sia singola, e non doppia come sulS10 5G,ndo probabilmente il sensore ToF, proprio per ladisposizione centrale che dovrebbe essere adottata) con schermo da 6.8 pollici e quadrupla fotocamera posteriore. Il produttore asiatico ha voluto puntare, per l'occasione, su un foro disposto in posizione centrale, per far ...

MCriscitiello : #Juve-#Sarri: oggi incontri milanesi per chiudere. Domani possibile blitz per accordi definitivi. #Abramovic manter… - AlfredoPedulla : #Juve-#Sarri: oggi incontri milanesi per chiudere. Domani possibile blitz (in Francia o altrove)per accordi definit… - OptiMagazine : Possibile data di presentazione del #SamsungGalaxyNote10: manca molto poco -