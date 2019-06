Il 17 porta sfiga E l' imputato fa spostare la data dell' udienza

agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) "Dottore, per favore il 17 no,". Non era di venerdì, ma il solo fatto che l'potesse essere fissata comunque per il giorno 17 ha messo in allarme unche ha quindi chiesto al gup di cambiare. È accaduto al tribunale di Milano, con il magistrato che ha accolto la richiesta'uomo, di origine napoletana, che dovrà essere giudicato in un processo per truffa per aver contraffatto una banconota da 50 euro, con la quale avrebbe pagato un bastone di valore. Nello stabilire laperò ha pregato il giudice di tenere in considerazione la sua scaramanzia. All'obiezione che comunque il 17 ottobre non sarebbe caduto di venerdì, l'ha risposto: "Se fosse stato 17 venerdi' non sarei proprio uscito di casa". Di fronte a questa scena, con un sorriso, il gup ha deciso di escludere la"funesta", facendo slittare di ...

