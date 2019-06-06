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Traffico Roma del 06-06-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 06-06-2019 ore 15 | 30 NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 15:20  SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 06-06-2019 ore 15:30 (Di giovedì 6 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 15:20  SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO  E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. DISAGI A L Traffico SI SEGNALANO A CAUSA DI ALCUNI INCIDENTI. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA ANGELO DALMISTRO AL CENTRO  RALLENTAMENTI IN VIA SOLFERINO ALL’INCROCIO CON VIA MARSALA, UN TERZO INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA NEI PRESSI DI VIA LICORIDE.. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE VIA SALARIA. FINO ALLE 19.00 MANIFESTAIZONE A PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI NELL’AREA DI PIAZZA VENEZIA. IN ZONA TORREVECCHIA TRIONFALE LAVORI  A VIALE DEI MONFORTANI, DA VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA VERSO VIA DI TORREVECCHIA. LA LINEA 907 DIREZIONE ...
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