Piccola scaramuccia tra Beyoncé e Jay-Z | lei fulmina con lo sguardo una

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Marina Lanzone Per la coppia i litigi non sono nuovi. Questa volta il siparietto si è svolto durante una partita di basket, quando una misteriosa donna si è avvicinata a parlare con Jay-Z Secondo la saggezza popolare, è meglio “non mettere il dito tra moglie e marito”. Ma evidentemente questo detto non è molto conosciuto oltreoceano e una donna misteriosa ha osato “disturbare”e Jay-Z, durante una finale di Nba. La coppia stava seguendo la partita Toronto Raptors contro i Golden State Warriors, quando una bellissima ragazza, seduta affianco alla cantante, ha iniziato a conversare con Jay-Z.si è trovata “incastrata” in una situazione che non la rendeva affatto felice e da cui si sentiva esclusa. Ha cercato di far capire al marito il suo disagio, mostrandosi visibilmente scocciata, ma la chiacchierata è proseguita tranquillamente. E allora è passata alle ...

____SiRvia : @usul75 @IPNOKlaster @RichardBigFish No, tutto a posto. Una piccola scaramuccia (topolone non ne vedo) -