Mazda3 | - L' ibrida Skyactiv-X debutta in Italia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) A pochi mesi dal debutto commerciale dellebenzina, diesel e ibride, la Casa giapponese ha svelato tutti i dettagli della versione-X M Hybrid. Spinta dal primo motore benzina al mondo pensato per funzionare anche per compressione (come i diesel), la nuova variante top di gamma è proposta negli allestimenti Executive, Exeed ed Exclusive con prezzi a partire da 27.800 euro.Ibrido a 24 volt. La tecnologia Spark Plug Controlled Compression Ignition (Spcci) consente al 2.0 litri-X di combinare la classica accensione a scintilla garantita dalle candele al funzionamento per compressione tipico dei motori a gasolio. Questa soluzione ha permesso alla Mazda di coniugare i vantaggi dei cicli Otto e Diesel, ottenendo un quattro cilindri aspirato da 180 CV a 6.000 giri/min e 224 Nm a 3.000 giri al minuto capace di proporre un consumo di 4,5 l/100 km nel ciclo Nedc ...