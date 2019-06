Procura, si riunisce il Plenum del Csm

VGiannetto : RT @bennygiardina: Il riBaltone del #Palermo in corte d'appello vale la salvezza, oggi si riunisce il cda dare il via alla nuova gestione.… - bennygiardina : Il riBaltone del #Palermo in corte d'appello vale la salvezza, oggi si riunisce il cda dare il via alla nuova gesti… -

Ore di lavoro serrato,riunioni e incontri a porte chiuse al Csm in vista delstraordinario convocato per oggi pomeriggio sullo sfondo della bufera che si è scatenata sulla magistratura italiana dopo la vicenda procure che ha coinvolto diversi magistrati, a partire da Luca Palamara, ex presidente dell'Anm. Ildovrà prendere atto delle dimissioni del consigliere Luigi Spina, indagato a Perugia per favoreggiamento personale e rivelazione di segreto d'ufficio, dimessosi venerdì scorso.(Di martedì 4 giugno 2019)