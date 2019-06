Fable 4 trapela in rete | Prime informazioni in Anteprima

gamerbrain

(Di martedì 4 giugno 2019) Sono trascorsi diversi anni da quandoLegends è stato cancellato da Microsoft, dopo svariati mesi in Closed Beta. Tra pochi giorni si terrà la conferenza Microsoft per l’E3 2019, evento nel quale potrebbe essere finalmente annunciato4. In data odierna sonoti sullai primi dettagli, prelevati da un filmato rilasciato per errore e prontamente cancellato, scopriamoli insieme.4: Il nuovo capitolo di Playground Games4 si vociferi che sia in fase di sviluppo presso il team Playground Games, il quale ha curato giochi come Forza Horizon, si tratterebbe dunque del primo RPG prodotto dallo studio di sviluppo, con uscita prevista per il 2020/2021 su console di nuova generazione, PC e Xbox One. A seguire vi riportiamo alcuneche vi invitiamo a prendere con le pinze in attesa dell’E3 2019: Il mondo di ...