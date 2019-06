Anche Apple e Facebook sotto esame | l’impero delle big tech non piace più

Steam Link approda Anche su iPhone - iPad ed Apple TV : Valve ha annunciato che l'app Steam Link, che porta i giochi in streaming sul vostro dispositivo mobile, è ora disponibile come download gratuito per iOS e Apple TV. Questa è una buona notizia per i possessori di un dispositivo iOS in quanto solo meno di un anno fa Apple aveva vietato l'app perché non conforme ad alcune linee guida.Come riporta GameSpot, a quel tempo, Apple aveva dichiarato di voler continuare a comunicare con Valve per portare ...