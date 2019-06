Salvini va a Porto e le opposizioni organizzano le balconiadi

Il pokerista Salvini chiama il piatto "Porto la flat tax al prossimo Cdm" : Matteo Salvini gioca a poker con i 5 Stelle. E chiama il piatto, come dicevano nel Dopoguerra, o va in 'all-in', come si dice oggi. All'ora di pranzo - pochi minuti dopo la sentenza di condanna del vice-ministro Edoardo Rixi - il leader leghista mostra il volto dialogante del Carroccio accettando... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini : Se gli italiani mi votano - i porti chiusi dall’Italia li porto in tutta Europa! : "In Europa entrerà solo chi ha il permesso, gli altri torneranno a casa: se gli italiani mi danno la forza i porti chiusi dall'Italia li porto in tutta Europa": così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta le politiche di cui si farà carico il suo partito in vista del voto del prossimo 26 maggio.

Sea Watch - Salvini : "Delinquenti - in Italia nessun porto - non c'è premier che tenga" : Il pugno duro del leader della Lega anima un nuovo scontro con i soci di governo: "Sui migranti non c'è premier o ministro M5s che tenga". Di Maio: "Di uomini soli al comando non ne sentiamo la mancanza"

Berlusconi : "Salvini sbaglia sullo sforamento del 3% del rapporto deficit/Pil" : Per il leader di Forza Italia, inoltre, Lega e M5s "non sono d'accordo su niente" e il governo non durerà

Salvini : con vostro supporto voglio chiudere tutti campi entro mio mandato : Roma – “Colore della pelle o nazionalita’ non c’entrano, c’entra invece il RISPETTO della legge. In Italia si vive da persone normali, non nei campi Rom, con la luce elettrica rubata e i roghi tossici! entro il mio mandato da ministro, col vostro supporto, intendo chiuderli tutti”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: con vostro supporto voglio ...

Di Maio : mi aspetto lealtà. Salvini : ma se insultano… Rapporto sempre più in bilico : Il Rapporto politico (e personale) tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembra essere sempre più in bilico, nonostante le continue rassicurazioni (per la verità un po' rallentate in queste ultime ore) su un governo solido e compatto e con l'obiettivo di portare a termine la legislatura. Quella di oggi è stata una giornata piena di comizi, con il leader della Lega fra Liguria e Piemonte e il capo politico di M5S in Puglia. Il "mi aspetto lealtà ...

Migranti : fonti Chigi - rimpatri competenza Salvini ma pronti supporto : I rimpatri sono di competenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ma disponibili a dare un supporto. E' quanto spiegano fonti di palazzo Chigi, sul tema del contrasto all'immigrazione clandestina e, in particolare, dei rimpatri.

"M.Jonio" - Salvini : in porto non libera : 12.36 Parlando della Mare Jonio, la nave che sbarcherà a Lampedusa i 30 migranti soccorsi in acque libiche da una Ong tedesca. il ministro Salvini dice: "Mi risulta che non ci entrerà da nave libera. Non voglio portar via lavoro ai magistrati che stanno lavorando". La nave è stata sequestrata dalla Gdf, che ha effettuato rilievi a bordo. Le Fiamme Gialle, riferisce l'armatore Metz, "non ci hanno detto nulla su presunte irregolarità. Apprendo ...

Crepe sulla linea Salvini. Conte manda i migranti salvati dalla Marina nel porto di Augusta. E arriva la Mar Jonio : La Mare Jonio con 30 migranti a bordo salvati dalle coste della Libia, la “Stromboli” della Marina che trasporta i 36 salvati ieri dalla “Cigala Fulgosi”. Sono due le navi a largo delle coste italiane che chiedono di poter sbarcare. L’emergenza migranti non si ferma con la promessa dei porti chiusi. Matteo Salvini dalle Marche aveva detto: “Io porti non ne do”, ma sia la nave di Mediterranea Saving Human ...

Mare Jonio salva 29 migranti - in mattinata altri 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Niente porto alla nave dei ... : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti migranti di ALESSANDRA ZINITI Ieri la guardia costiera libica ha soccorso e riportato indietro 230 migranti ...

Di Maio : Salvini porta in Cdm Flat Tax? Io porto salario minimo : Roma, 7 mag., LaPresse, - "Salvini domani vuole portare in Cdm la Flat Tax: io se trova le risorse sono contentissimo. Allora domani porto il salario minimo orario e aiutiamo gli italiani su due ...

Il rapporto Salvini-Di Maio e le analogie con Craxi-De Mita : ... milanese, come il leader della Lega , e Ciriaco De Mita , avellinese, come il capo del Movimento 5 Stelle ,, anche loro alleati di governo ma avversari in politica. Contraenti di un 'patto della ...

Lega di governo e di riciclaggio : il rapporto dell'indagine di Bankitalia che inguaia Salvini : Sui soldi del partito finiti in società controllate dal Lussemburgo indaga anche via Nazionale. Ecco il rapporto riservato che mostra un giro vorticoso di pagamenti con al centro i due commercialisti di fiducia del leader Esclusivo: così Matteo Salvini ha fatto sparire tre milioni "

Il complicato rapporto tra Salvini e il 25 aprile : Nessun ministro leghista parteciperà a manifestazioni in occasione della Festa per la Liberazione dal nazi-fascismo. Matteo Salvini ha fatto sapere che, il 25 aprile, sarà a Corleone, in Sicilia, per l'inaugurazione del locale commissariato di polizia, insieme al governatore siciliano, Nello Musumeci, e il capo della polizia, Franco Gabrielli. "È giusto ricordare i drammi storici di settanta anni fa, però, la guerra di Liberazione oggi ...