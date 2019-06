Concorso Ordinario Infanzia e Primaria | i programmi concorsuali sul Sostegno Infanzia e

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria : i programmi concorsuali per la scuola Primaria : Lo scorso 7 maggio assieme al decreto contenente le indicazioni ufficiali sul Concorso ordinario Infanzia e Primaria, sono stati pubblicati gli allegati di riferimento sui titoli ammessi e i programmi concorsuali. Per ogni ordine di scuola e ruolo sono indicati i requisiti da possedere per intraprendere la professione di insegnante. In questo articolo, riportiamo le indicazioni contenute nell’allegato A sui programmi concorsuali per la ...

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria : i programmi concorsuali per i docenti d’Infanzia : Lo scorso 7 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 il decreto contenente le indicazioni ufficiali sul Concorso ordinario Infanzia e Primaria e i relativi allegati. In particolare, l’allegato A è interamente dedicato ai programmi concorsuali per la scuola dell’Infanzia, per la Primaria e per il Sostegno. Vediamo assieme le conoscenze e le competenze richieste per l’accesso al ruolo di docente nei ...

Concorso Straordinario Infanzia e Primaria : come prepararsi alla prova orale : La procedura selettiva del Concorso Straordinario Infanzia e Primaria è in pieno svolgimento: gli Uffici Scolastici Regionali hanno comunicato le date delle prove orali e, fino a luglio, si terranno i colloqui. Ogni Commissione di Valutazione è composta da due docenti e presieduta da un Professore universitario, da un Dirigente tecnico o da un Dirigente scolastico. In questo articolo forniremo informazioni e pratici consigli per prepararsi in ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - notizie USR : aggiornamento calendari 16/5 : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 16 maggio. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 16 maggio Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - ultime notizie USR : ultimo aggiornamento calendari : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 10 maggio. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 10 maggio Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...

Concorso Straordinario - la “protesta” dei Diplomati Magistrali : Il Concorso Straordinario, nella maggior parte delle regioni, sta giungendo al termine. L’espletamento della prova orale per gli ultimi candidati è previsto tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. Solo in alcune regioni quali Emilia Romagna e Sardegna per la primaria comune, e sempre Emilia Romagna per la primaria sostegno, i calendari sono agli esordi. E nel frattempo è già stato pubblicato il decreto del Concorso Ordinario, di cui si ...

Concorso Ordinario scuola dell’infanzia e primaria - posti di sostegno : ecco cosa studiare : Nei nostri precedenti articoli, vi abbiamo illustrato i programmi di studio relativi al Concorso ordinario per i posti comuni della scuola dell’infanzia (qui potrete trovare il programma) e per i posti comuni della primaria (qui il programma). Qui di seguito, invece, troverete gli argomenti da studiare in merito al Concorso ordinario infanzia e primaria riservato ai posti per il sostegno. Concorso scuola infanzia e primaria: il programma ...

Concorso Ordinario scuola primaria : come devo prepararmi? Ecco cosa studiare : Dopo aver esposto in un articolo precedente il programma di studio che potranno seguire i candidati al Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia, vi riportiamo qui di seguito gli argomenti di preparazione che riguarderanno, invece, i candidati per i posti comuni del Concorso ordinario per la scuola primaria. Concorso scuola primaria, gli argomenti su cui prepararsi Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e ...

Concorso Ordinario scuola dell’infanzia : cosa devo studiare? Ecco il programma : Il bando del Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia è ormai alle porte: la sua pubblicazione è imminente. A beneficio di tutti coloro che intendono candidarsi per tale procedura concorsuale, indichiamo qui di seguito il programma di studio da seguire per la preparazione al Concorso. Concorso ordinario scuola dell’infanzia, Ecco cosa studiare Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e ...

Pubblicato il decreto per il Concorso Ordinario Docenti scuola dell'infanzia e la primaria : E' stato Pubblicato nella giornata di martedì 7 maggio 2019 il decreto legislativo ufficiale per il Concorso Docenti relativo alla scuola primaria e dell'infanzia. Entro un mese dalla pubblicazione del decreto verrà reso noto anche il Bando di Concorso Docenti 2019 che ufficializzerà il Concorso per l'assunzione di più di 66000 Docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'infanzia. Un Maxi Concorso che permetterà a ...

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria - pubblicato il decreto con prove e programmi. Tutti i dettagli : In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 è stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul Concorso Ordinario Infanzia e Primaria per i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. I concorsi verranno banditi ogni 2 anni per i ruoli e per le regioni nelle quali ci sia un’effettiva necessità di personale docente e, solamente in prima applicazione, qualora le graduatorie ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - ultime notizie USR : aggiornamento calendari al 6/5 : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 6 maggio. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 6 maggio Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...

Concorso Ordinario infanzia e primaria : uscito il decreto : Da poche ore è uscito il decreto dell'annunciato Concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria. E' possibile visionare l'intero testo sulla Gazzetta Ufficiale. Cerchiamo di seguito di indicare, in sintesi, tutto ciò che c'è da sapere per la partecipazione allo stesso. I requisiti di accesso Innanzitutto vediamo di capire chi avrà il titolo necessario e sufficiente per poter partecipare a questo Concorso. Saranno ammessi:...Continua a ...

Concorso straordinario infanzia e primaria - ultime notizie USR : ultimo aggiornamento calendari : La FLC CGIL ha pubblicato il calendario e gli aggiornamenti sul Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 2019. Ecco di seguito la situazione aggiornata per ogni regione alla data del 19 aprile. Si ricorda che i candidati vengono convocati 24 ore prima della prova orale, per l’estrazione della traccia. calendario e aggiornamenti Concorso straordinario scuola infanzia e primaria 19 aprile Concorso straordinario scuola infanzia e primaria ...