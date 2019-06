Al Sud 80mila operai in bilico

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Una situazione drammatica. Non si può definire il altro modo la crisi industriale che, soprattutto al Sud, sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie. A fare il punto della situazione è Il Mattino di Napoli:Sono circa 140 i tavoli di grandi vertenze industriali aperti al ministero dello Sviluppo: coinvolgono quasi 200mila lavoratori, dei qualial Sud. Ma all’interno di questo gruppo c’è un numero di vertenze, una sessantina, che difficilmente porterà a un rilancio, per la maggior parte nel Mezzogiorno. Qui tra i 15mila e i 20mila addetti potrebbero rimanere soltanto con gli ammortizzatori e nessuna speranza di trovare un’altra occupazione. “Perché sotto Roma - spiega un funzionario del ministero - mancano le infrastrutture, il mercato e le banche, quindi è difficile trovare imprenditori disposti a investire. Di ...

