Israele-Siria | Netanyahu gioca la carta della guerra

Missile in Siria - Israele conferma raid : 23.26 Un Missile israeliano ha colpito un veicolo militare Siria no nella provincia meridionale di Quneitra, al confine con le Alture del Golan. Lo riferisce l'agenzia di stampa Sana, precisando che ci "sono dei feriti". La notizia è stata conferma ta dall'esercito israeliano, che ha rivendicato l'attacco. "Non siamo disposti a tollerare alcuna aggressione contro di noi e risponderemo con forza e fermezza",ha detto il premier ...

Siria : colpi a Damasco - forse da Israele : 23.09 La difesa anti-aerea Siriana ha intercettato dei colpi provenienti da Israele. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Siriana Sana. La stessa agenzia aveva riportato in precedenza una "forte esplosione" nei dintorni di Damasco. Per l'Osservatorio Siriano per i diritti umani "si tratta di raid israeliani che hanno preso come obiettivo la regione di Kesswa, dove si trovano depositi di armi appartenenti all'Iran e a Hezbollah".