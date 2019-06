Effie | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di sabato 1 giugno 2019) Quando si pensa ad un platform/fantasy RPG, spesso si ha nella mente l’immagine di un eroe armato di spada, arco e scudo, dotato di svariate abilità e magie varie, ma non è il caso del protagonista dell’avventura di cui vi parleremo oggi, la cui unica fonte del potere risiede in uno scudo. Con tale premessa quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostradi, che abbiamo avuto il piacere di giocare per voi in questi giorni.narra la storia di un eroe e del suo scudo magico, le cui gesta vengono raccontate dall’eroe in persona per tramandarle a sua figlia. Il gioco inizia all’interno di una sorta di tempio, il nostro primo compito è quello di raggiungere la sala degli eroi, dove degli antichi guardiani ci affideranno un’ardua missione da portare a termine, dimostrare il ...