Per R Kelly 11 nuove accuse di abusi sessuali su una minorenne | l’inchiesta si allarga ad

Beautiful - trame : Steffy e Liam in ansia Per Kelly - Hope ha un problema con la gravidanza : Anticipazioni di Beautiful che spiazzeranno i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate di giugno, Steffy e Liam vivranno ore drammatiche a causa della salute di Kelly mentre Hope si preoccuperà moltissimo quando noterà delle perdite ematiche durante la gestazione. Beautiful: la figlia di Steffy e Liam sta male Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse presumibilmente a giugno su Canale 5, si soffermano su Steffy, Liam e ...

Un selfie velato di tristezza Per il cast di Beverly Hills 90210 - da Brenda a Kelly di nuovo tutti insieme senza Dylan : Per il cast di Beverly Hills 90210 è già tempo della prima lettura del copione in vista delle riprese del revival della storica serie degli anni Novanta. Dal primo maggio, a quasi vent'anni dalla sua conclusione, il cast del life drama creato da Darren Star si è riunito a Los Angeles per scoprire la sceneggiatura dell'episodio pilota della nuova serie, che vedrà il cast originale quasi al completo. Nel selfie scattato da Gabrielle Carteris ...

Kelly Clarkson oPerata di appendicite : Il 1 maggio conduttrice dei Billboard Music Awards, Kelly Clarkson è dovuta correre in ospedale, una volta chiusa la diretta, per finire sotto i ferri.L'ex trionfatrice di American Idol è stata infatti operata di appendicite, dopo aver sofferto per l'intera settimana. Un'operazione d'urgenza, al termine di una serata in cui la Clarkson ha condotto e cantato, senza far minimamente arrivare sentori di qualsivoglia problema fisico. Ma in ...

La Kelly di Hermès : storia di una borsa iconica e consigli di stile Per indossarla : Credo che la Kelly di Hermès sia LA borsa. Uno dei modelli più iconici di sempre, un classico capace di rendere un look immediatamente super stiloso. Ma com’è nata? E come si può indossarla con stile? Ecco qualche consiglio per voi. La Kelly di Hermès: un po’ di storia La Kelly prende il nome niente meno che da Grace Kelly, attrice famosissima (celebri le sue interpretazioni per il regista Alfred Hitchcock) e poi moglie del principe ...