ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Riuscire a raccogliere intorno a un tavolo persone tra di loro profondamente diverse ha un valore enorme. Quando partecipo a riunioni dove c’è l’80% di uomini, vestiti tutti dello stesso colore, con le stesse scarpe, lo stesso orologio e che poi fuori hanno anche la stessa macchina, rabbrividisco. Queste cose dovrebbero appartenere a un passato lontano e invece siamo qui tutti a parlare di gender gap perché non si riesce a fare un salto in avanti. L’intelligenza artificiale non è “” Pensavo che, con l’avvento dell’intelligenza artificiale le cose sarebbero cambiate e le differenze di, di razza e religione non sarebbero più contate e invece mi sbagliavo di grosso. L’intelligenza artificiale non si crea da sola ma dietro ci sono squadre di uomini che la preparano e ci lavorano. Secondo uno studio di Ai Now Institute di New York University, circa l’80% di chi lavora in ...

ilfattoblog : Nasce Q, l’assistente vocale con voce neutra. Per superare gli stereotipi di genere - Cascavel47 : Nasce Q, l’assistente vocale con voce neutra. Per superare gli stereotipi di genere - nordestdigitale : RT @CaFoscari: Nasce Chatbot Unive, l'assistente virtuale per gli studenti cafoscarini, in collaborazione con @IBMItalia ?? -