Balneazione 2019 - Calabria : 2 punti sfavorevoli sul litorale di BrancaLeone (RC) : Con una nota inviata ieri al Sindaco di Brancaleone, alla Regione Calabria ed al Ministero della Salute, il Servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria dell’Arpacal ha comunicato la non conformità degli ultimi prelievi di campioni di acqua di mare rispetto ai limiti imposti dalla normativa che regolamenta il monitoraggio delle acque di Balneazione (D.lgs. 116/08 e del D.M. 30 marzo 2010). I punti non conformi sono ...

Previsioni astrologiche del 31 maggio : Gemelli stressato - Leone ambizioso : Venerdì 31 maggio 2019, Luna, Urano e Venere si troveranno nel segno del Toro mentre Marte e il Nodo Lunare nel Cancro. Mercurio e il Sole permarranno nel segno dei Gemelli, come Plutone e Saturno nei gradi del Capricorno. Giove si troverà in Sagittario e Nettuno sarà stabile in Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Gemelli stressato Ariete: gelosi. L'ambito amoroso potrebbe riservare qualche risvolto non troppo ...

L'oroscopo di domani 30 maggio : Leone simpatico - Vergine agitata : Le previsioni astrologiche di giovedì approfondiscono l'amore e le opportunità lavorative, con meticolosità e un pizzico di magia. Il seguente oroscopo interpreta i transiti planetari elargendo dei consigli segno per segno. L'oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: coltivate i vostri progetti lavorativi passo dopo passo, con fiducia e senza applicare le vostre capacità in modo discontinuo. Mercurio è in posizione di sestile e vi ...

Oroscopo estate - Leone : imbattibili su tutti i fronti - dall'amore alla salute : Voi nativi del segno del Leone questa estate sarete imbattibili su tutti i fronti: dall'amore al lavoro per finire con energie che sembreranno non finire mai. Energici, quindi, ma anche spigliati, seducenti e perspicaci soprattutto negli studi e a livello organizzativo. Insomma, sarete delle macchine con le batterie sempre cariche, che non deluderanno le aspettative di nessuno, tanto meno di loro stessi. ...Continua a leggere

Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno : giornate top per Vergine - Leone soddisfatto : Le previsioni degli astri della settimana dal 3 al 9 giugno si prospettano molto interessanti per il Sagittario che vivrà un momento di recupero mentre lo Scorpione dovrà fare i conti con alcuni ostacoli da superare. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni. Da Ariete a Vergine Ariete: questa settimana il rapporto con il partner si preannuncia molto conflittuale. Giovedì e venerdì saranno delle giornate parecchio nervose in cui ...

Previsioni astrologiche del 28 maggio : Vergine perplessa - Leone tenace : Martedì 28 maggio 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Plutone e Saturno si troveranno nel Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario ed Urano assieme a Venere saranno sui gradi del segno del Toro. Marte e il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Ariete nervoso Ariete: nervosi. L'ambito amoroso potrebbe essere il più bersagliato in questa ...

Treviso - la neo sindaca (Lega) a cavallo in municipio sventola la bandiera col Leone di San Marco : “Autonomia subito” : A cavallo, con una musica epica di sottofondo e sventolando la bandiera della Serenissima. È stato l’ingresso in municipio, trionfale, della neo sindaca di Codognè, in provincia di Treviso. Lisa Tommasella, leghista di 39 anni, sostituisce in Comune il marito, Roberto Bet, anche lui del Carroccio. Heart of Courage di Two steps from Hell è il curioso sottofondo che ha accompagnato Tommasella davanti ai propri elettori. La bandiera è quella ...

Il superyacht “My Song” da 30 milioni di euro di Loro Piana alla deriva nel Golfo del Leone : L’incidente è avvenuto sulla rotta che dai Caraibi porta al Mediterraneo. “My Song”, il veliero di 40 metri di Pier Luigi Loro Piana, è naufragato durante il trasporto. La barca a vela era stata caricata a bordo di una nave cargo che è stata sorpresa da una violenta tempesta nel Golfo del Leone.Continua a leggere

Quanto vive un Leone : Quanto vive un leone: durata della vita del leone maschio e femmina, in natura o in cattività. Informazioni sull’habitat e dove vederlo nel suo habitat naturale. (altro…) The post Quanto vive un leone appeared first on Idee Green.

Formula 1 - Chris Horner esalta Verstappen : “ha guidato come un Leone - finire quarto è davvero dura” : Il team principal della Red Bull ha parlato dopo il Gran Premio di Monaco, esaltando la prestazione dei propri piloti Prestazione consistente di Max Verstappen a Monaco, il pilota della Red Bull ha chiuso al secondo posto in gara diventato poi quarto per via della penalizzazione inflittagli per unsafe release. photo4/Lapresse Nonostante la sanzione, l’olandese non si è arreso fino alla fine e si è preso i complimenti del suo team ...

Tra Chiara Ferragni e Fedez : Leone - che «mal sopporta» gli abbracci di gruppo : Chiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaDove lo metti sta, sorridente e con gli occhi spalancati. Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, è un bambino socievole, che – stando a quanto mostrano i suoi genitori sui social ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 28 maggio : Gemelli istintivo - Leone concreto : L'oroscopo dell'amore di coppia illumina le sensazioni di ciascun segno zodiacale in modo sensibile e profondo. Di seguito le previsioni astrali fortunate, frutto dello studio dei transiti planetari di martedì. L'oroscopo dell'amore di martedì Ariete: la Luna dal domicilio vi rende molto sensibili e aperti alle emozioni. Siete molto propensi a esternare i vostri sentimenti, coinvolgendo il partner nelle vostre peripezie interiori, accentuate da ...

Oroscopo Leone - giugno : migliora il lato economico - soluzioni in amore : Manca poco all'arrivo del mese di giugno 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno del Leone. Di seguito le stelle con l'Oroscopo sul lavoro, amore e salute, ma anche consigli per affrontare nel modo migliore il primo mese della stagione estiva. Quello di maggio per il Leone è stato un mese interessante, è stato possibile mantenere sotto controllo alcune situazioni che altrimenti avrebbero creato ...

Oroscopo 5 giugno : Leone e Acquario in salita - Vergine sentimentale : Nella giornata del 5 giugno alcuni segni come l'Ariete mostreranno segni del proprio calo di energie, mentre altri come l'Acquario saranno carichi abbastanza per essere sempre sulla cresta dell'onda. L'amore sarà al primo posto in questa giornata per la Vergine, il Sagittario e il Cancro. Il Gemelli avrà ancora delle problematiche da risolvere, ma saprà come trovare distrazioni. Di seguito, le previsioni per tutti i 12 segni dello ...